Schieder übt scharfe Kritik an US-Strafzöllen

Geplante Maßnahmen schaden Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks

wien (OTS) - Wien (SK) Scharfe Kritik an der Ankündigung der USA ab Mitternacht Strafzölle für Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU einzuheben, übte Donnerstag der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder. Eine gemeinsame Wirtschaftspolitik ist die Grundlage für Wachstum und Wohlstand sowohl in den USA, als auch in der EU. Diesen Weg zu verlassen gefährdet die wirtschaftliche Entwicklung auf beiden Seiten des Atlantiks. Schieder forderte die österreichische Regierung auf in der EU und auf internationaler Ebene tätig zu werden. „Schließlich geht es hier auch um viele österreichische Arbeitsplätze – vor allem in der Stahlindustrie,“ schloss Schieder. (Schluss) PP

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3443

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at