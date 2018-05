ORF III überträgt Donauinselfest 2018 – Drei Tage live vom größten Open-Air-Festival Europas mit freiem Eintritt von 22. bis 24. Juni

Mit den besten Konzerten der Festbühne wie Wanda, Konstantin Wecker und Pizzera & Jaus und „Best of Open Air“ mit Fendrich und Sportfreunde Stiller

Wien (OTS) - Die Insel ruft! ORF III wird wieder zum Festivalsender Österreichs und überträgt von Freitag, dem 22., bis Sonntag, den 24. Juni, live-zeitversetzt und exklusiv die besten Konzerte der Festbühne des Donauinselfests 2018. Auch heuer hält das Festival ein hochkarätiges Line-up bereit: Austro-Band und Hit-Garant Wanda, „Reamonn“-Frontman Rea Garvey, Liedermacher Konstantin Wecker, STS-Legende Gert Steinbäcker, die Senkrechtstarter der Austropop-Szene Pizzera & Jaus und viele mehr. Produziert werden die Konzert-Übertragungen erneut von der „HEY-U Mediagroup“ unter der Leitung von Herwig Ursin.

Zusätzlich melden sich die ORF-III-Moderatorinnen Ani Gülgün-Mayr und Birgit Denk zwischen den Konzertübertragungen vom Ort des Geschehens, treffen die Stars zum persönlichen Gespräch und mischen sich unter das Partyvolk.

Bürgermeister der Stadt Wien Dr. Michael Ludwig: „Übertragung macht das Kulturhighlight über Stadt- und Landesgrenzen hinaus erlebbar“

„Seit 35 Jahren bietet das Donauinselfest die gesamte Vielfalt der Musikkultur. Mit drei Millionen Besuchen ist Europas größtes Open-Air-Festival mit freiem Eintritt ein Magnet für die Wienerinnen und Wiener sowie für Gäste aus dem Ausland. ORF III ist ein starker Partner. Die Übertragung macht das Kulturhighlight für die Seherinnen und Seher über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus erlebbar. Durch die starke Fernsehpräsenz ist das Donauinselfest ein starker Botschafter für das moderne und weltoffene Wien.“

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber: „Donauinselfest nimmt zentrale Stellung des ORF-Kultursommers ein“

„Wir haben ORF III in den vergangenen Jahren ganz bewusst kontinuierlich zu einer medialen Bühne für österreichische Kunst und Kulturschaffende ausgebaut und produzieren mittlerweile mehr als 50 Konzerte und Musikveranstaltungen pro Jahr. Das Donauinselfest nimmt dabei eine zentrale Stellung innerhalb unseres Kultursommers ein und bietet drei Tage Rock und Pop nonstop auf ORF III für all jene, denen es nicht möglich ist, vor Ort bei Europas größtem Open-Air-Festival mit freiem Eintritt dabei zu sein. Möglich gemacht wird dies durch eine langjährige Kooperation mit der Stadt Wien und deren Organisationsteam, allen voran Projektleiter Thomas Waldner und Produzent Herwig Ursin sowie durch die gute Unterstützung und Zusammenarbeit innerhalb des ORF Konzerns.“

Geschäftsführer Pro Event und Projektleiter des Donauinselfests Thomas Waldner: „Ein gemeinsames Bestreben, Kultur für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen“

„Zum 35. Jubiläum legt das Donauinselfest einen Schwerpunkt auf heimische Musikerinnen und Musiker, die in ORF III eine weitere großartige Bühne auf den Bildschirmen der Seherinnen und Seher bekommen. Der erfolgreiche Kultursender mit rund 700.000 Seherinnen und Sehern täglich ist der ideale Schauplatz für die abwechslungsreichen Programmhöhepunkte des Donauinselfests aus allen Genres. Die gute Partnerschaft mit ORF III ist eine wichtige Säule in der Breitenwirksamkeit des Donauinselfests, das seit 35 Jahren Musikkultur für jeden Geschmack bei freiem Eintritt bietet. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Festival auf Augenhöhe mit Opern-und Theaterproduktionen einen fixen Platz im Qualitätsprogramm eines Kultursenders hat. Das unterstreicht unser gemeinsames Bestreben, Kultur für möglichst viele Menschen erlebbar und zugänglich zu machen.“

Produktionschef Festbühne Donauinselfest und Geschäftsführer der „HEY-U Mediagroup“ DI Herwig Ursin: „Ein wahres Highlight unserer Produktionen“

„Seit 35 Jahren ist das Donauinselfest ein Highlight unter unseren Produktionen. Legendäre Konzerte mit Falco, Joe Cocker und vielen mehr haben uns immer wieder Herausforderungen und Spannung beschert. Ich bin stolz, seit der ersten Stunde dabei zu sein und als wahrscheinlich letzter Donauinselfest-Mohikaner das Festival seit Anbeginn begleiten zu dürfen. Wir freuen uns sehr auf die Produktion und TV-Live-Übertragung, die uns jedes Jahr vor neue Aufgaben stellt. Langweilig wird es nie.“

Das „Donauinselfest 2018“ im Detail:

„Kultur Heute“ ist schon die ganze Woche im Donauinselfest-Fieber und meldet sich ab Montag, dem 18. Juni, täglich direkt von der Donauinsel, wo die Aufbauarbeiten zum größten Open-Air-Festival Europas bei freiem Eintritt in vollem Gange sind. Am Freitag, dem 22. Juni, wird die Übertragung des diesjährigen Donauinselfests 2018 mit einem „Kultur Heute Spezial“ (19.45 Uhr), natürlich auch live von der Donauinsel, eingeläutet. Darin begrüßt Ani Gülgün-Mayr prominente Gesprächspartner und präsentiert eine interessante Vorberichterstattung zum Event des Jahres mit exklusiven Blicken hinter die Kulissen. Jeden Abend, von Freitag bis Sonntag, präsentiert ORF III live-zeitversetzt die besten Konzerte der Festbühne. Tagsüber zeigt ORF III in „Best of Open Air“ legendäre Konzerte und Konzerthighlights der vergangenen Jahre von der Donauinsel wie Sportfreunde Stiller, Rainhard Fendrich, Seiler & Speer, Amy Macdonald und Michael Bolton und Band.

Ganztags und zwischen den Live-Übertragungen melden sich Ani Gülgün-Mayr und Birgit Denk gemeinsam mit Benny Hörtnagl und Elke Rock von Hitradio Ö3 sowie Carola Gausterer und Bernhard Vosicky von Radio Wien live von der Donauinsel, treffen die Stars zum persönlichen Gespräch, begeben sich auf Festival-Tour, entführen das Fernsehpublikum in den Backstage-Bereich, wo die letzten Vorbereitungen getroffen werden, und wagen sich auch auf die Festbühne vor ein Millionenpublikum.

Aber auch in ORF eins und ORF 2 ist das „Donauinselfest 2018“ Thema:

Die gleichnamige Dokumentation des ORF-Landesstudio Wien am 30. Juni um 16.30 Uhr in ORF eins wirft den traditionellen (Rück-)Blick auf Highlights des Events. So geben auf der Radio-Wien-Bühne heuer neben Wiener Künstlerinnen und Künstlern auch heimische und internationale Größen wie Gert Steinbäcker, Konstantin Wecker und Lisa Stansfield Klassiker und neue Hits zum Besten. Die Kameras von ORF Wien heften sich aber nicht nur den Stars an die Fersen, sondern transportieren auch die Emotionen des Publikums und die Stimmung der Besucherinnen und Besucher. Die „Seitenblicke“ werden sich beim größten Festival Europas umschauen. Auch „Unterwegs in Österreich“ berichtet in „Guten Morgen Österreich“, „Mittag in Österreich“, „Aktuell in Österreich“ und „Daheim in Österreich“ ausführlich vom „Donauinselfest 2018“ und meldet sich mit mehreren Live-Einstigen.

Das Donauinselfest 2018 in Radio Wien:

Radio-Wien-Reporter und -Moderatorinnen melden sich immer wieder mit Live-Einstiegen vom größten Popfestival Österreichs. Im Fokus der Berichterstattung stehen die Ereignisse auf der Radio-Wien-Bühne. Von hier aus schwärmen die ORF-Wien-Musikexperten und -Redakteurinnen aus, sammeln Eindrücke, Publikumsreaktionen und Kritiken, vermitteln aber auch Einsichten und Hörbilder aus dem Backstagebereich. Parallel dazu inspizieren ORF-Wien-Kamerateams die Inselszene und liefern Nahaufnahmen von Bühnengrößen, Roadies und Fans – zu sehen unter anderem in „Wien heute“, das am Samstag, dem 23. Juni, live von der Insel gesendet wird.

Das Donauinselfest 2018 in „Wien heute“:

In „Wien heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2 gibt es täglich Vorberichte über das Donauinselfest, die Stars, die beim größten Open-Air-Festival-Europas auftreten werden, sowie die Sicherheitsvorkehrungen. „Wien heute“ berichtet an allen drei Donauinselfest-Tagen live von der Insel. Am Samstag kommt die gesamte Sendung mit Moderatorin Elisabeth Vogel vom „Wien heute“-Außenstudio neben der Radio-Wien-Festbühne, mit Berichten vom Inseltag, Live-Interviews und Backstage-Berichten.

Die schönsten Bilder dazu gibt es auf wien.ORF.at

Radio-NÖ-Bühne

17 Konzerte mit zahlreichen Publikumslieblingen umfasst das Programm auf der Radio-NÖ-Bühne beim Donauinselfest 2018 – präsentiert wird es von Elisabeth Engstler sowie den Radio-NÖ-Moderatoren Andreas Hausmann (Freitag) und Claudio Schütz (Samstag und Sonntag). „Radio Niederösterreich“ wird schon im Vorfeld des Donauinselfestes über die Vorbereitungen berichten; darüber hinaus ist am Montag, 18. Juni, Gary Lux von 11.00 bis 12.00 Uhr live zu Gast in „Radio NÖ am Vormittag“. Auch an den Veranstaltungstagen selbst sind redaktionelle Beiträge geplant.

Zwei Tage lang (Freitag, 22., und Sonntag, 24. Juni) wird die Ö3-Bühne wieder zur Homebase aller Hits, die man aus dem Radio kennt und mag: Unter anderem feiern Johannes Oerding, Alle Farben, Rea Garvey, Nico Santos und Ofenbach mit Tausenden Besucherinnen und Besuchern eine riesige Open-Air-Party. Und mit Thorsteinn Einarsson, Darius & Finlay, Flowrag, Ina Regen, Wanda sowie Pizzera & Jaus sorgen gleich sechs österreichische Top-Acts auf der Ö3-Bühne für Festivalhighlights.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at