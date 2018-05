Karin Kneissl: „OECD liefert richtungsweisende Antworten für die Bewältigung globaler Herausforderungen“

Außenministerin bei OECD-Ministerkonferenz in Paris

Wien (OTS) - „Für die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen benötigen wir eine effektive Zusammenarbeit in regionalen und internationalen Foren“, so Außenministerin Karin Kneissl anlässlich ihrer Teilnahme an der jährlich stattfindenden Ministerkonferenz der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, in Paris. Unter der Schirmherrschaft des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, diskutieren am 30. und 31. Mai 2018 die Minister und Experten über Themen wie die wirtschaftliche Entwicklung, Finanzen, Wachstum, Wohlstand, Wettbewerb, Korruption und Umwelt. Außenministerin Karin Kneissl leitete dabei die Arbeitsgruppe der Minister, in welcher über multilaterale Möglichkeiten zur Steigerung der Chancengleichheit beraten wurde.

Das zweitägige Treffen gilt als richtungsweisend für die Tätigkeit der OECD. Dieses Jahr steht es ganz im Zeichen des Multilateralismus. Die Minister der 35 OECD-Mitgliedstaaten erörtern dabei, gemeinsam mit der EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und der EU-Kommissarin für Digitalwirtschaft Mariya Gabriel, sowie mit Vertretern unter anderem der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds und der Internationalen Arbeitsorganisation, die zukünftige Ausgestaltung und Neubewertung des Multilateralismus. „Die OECD beschäftigt sich mit Themen, die einer grenzüberschreitenden Lösung bedürfen. Dazu gehören unter anderem die Digitalisierung, die Bildung und der Kampf gegen Steuerhinterziehung. Hier liefert die Organisation Antworten, die richtungsweisend bei der Bewältigung globaler Herausforderungen sind“, so Karin Kneissl.

