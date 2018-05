FPÖ Innere Stadt: Radlobby betreibt mutwillige Täuschung und Irreführung

Broschüre 2018 weist Kohlmarkt als „Dauer-Radweg“ aus

Wien (OTS) - Entrüstet zeigten sich der Obmann sowie der Klubobmann der FPÖ Innere Stadt, NAbg. Dr. Markus Tschank und Markus Platt, nachdem sie die neue Broschüre der Radlobby für 2018 in die Hände bekommen hatten. „Den Kohlmarkt, der sich in den letzten Tagen seiner Probephase als Einbahn für Radfahrer in Fahrtrichtung Michaelerplatz befindet, in der neuen Radfahr-Broschüre für 2018 bereits im Vorfeld als effektiven Radweg zu kennzeichnen, ist an Rot/Grüner Präpotenz wohl kaum noch zu überbieten“, so Klubobmann Platt.

„Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Testphase fordern wir zu aller erst nach Beendigung dieser, einen Entscheid zu treffen ob und wenn ja in welcher Form eine Radfahrerlaubnis am Kohlmarkt sinnvoll ist, und gegebenenfalls die Einstampfung der falsch gedruckten Broschüre, um unsere Bewohner wie auch Touristen nicht auf falsche Wege zu führen“, legt Obmann und NAbg. Dr. Tschank nach.

Es könne nicht sein, dass Rot/Grün unter dem Deckmantel der Radlobby Unwahrheiten druckt sowie in Umlauf bringt und auch noch der Überzeugung ist, ungesehen damit durchzukommen, so die beiden weiter.

„Unsere Bewohner haben nicht vergessen, dass es sich hier um eine Testphase handelt und das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Wir lassen nicht einfach über uns drüberfahren“, so Klubobmann Platt abschließend. (Schluss) akra

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

0664 9452957

nfw @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at