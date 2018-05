Tiroler Universitäten starten ab Herbst 2018 Studium der Elektrotechnik

Hall in Tirol/Innsbruck (OTS) - Im Wintersemster 2018/19 starten die Universität Innsbruck und die Tiroler Privatuniversität UMIT ein Bachelor-Studium Elektrotechnik als gemeinsames Studienprogramm, vorbehaltlich der Genehmigung der für die Qualitätssicherung an Österreichischen Hochschulen zuständigen AQ Austria. Damit reagieren die beiden Universitäten auf den dringenden Bedarf an Fachkräften in Forschung und Entwicklung, der in Zukunft ganz wesentlich für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Tirol ist.

Kompetenzen werden gebündelt und durch neue Fachbereiche gestärkt



Für das sechssemestrige Studium werden die bereits vorhandenen Kompetenzen der Universität Innsbruck (Leistungselektronik, Mikroelektronik und Implantierbare Systeme und Signalverarbeitung und Hochfrequenztechnik) und die Kompetenzen der UMIT (Automatisierungs- und Regelungstechnik, Elektrotechnik und Biomedizinische Technik, Mess- und Sensortechnik, Medizinische Informatik und Bildanalyse) gebündelt und durch den Lehrstuhl „Energiesysteme und elektrische Antriebe“ an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, der aus der Technologieoffensive des Landes Tirol finanziert wird, ganz wesentlich gestärkt. Die Privatuniversität UMIT wird rund um den Schwerpunkt regenerative Energiesysteme eine eigene Forschungseinheit aufbauen.



Studienstart Wintersemester 2018/19



Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiums Elektrotechnik werden in Forschung und Entwicklung in den Bereichen Energietechnik, Medizintechnik, aber auch Automatisierung und Regelungstechnik dringend benötigt. Sie sind insbesondere durch ein breites Grundlagenwissen befähigt, sich den rasch ändernden Bedingungen in der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt anzupassen. Das Studium wird – wie schon das Mechatronik-Studium – als gemeinsames Programm von Universität Innsbruck und Privatuniversität UMIT abgewickelt. Das Studium soll im Wintersemester 2018/19 starten. Für die Zukunft werden darauf aufbauende Master-Studien konzipiert.



Erfolg Mechatronik

Mit dem Bachelor-Studium Elektrotechnik wollen Universität Innsbruck und Privatuniversität UMIT an die Erfolge des gemeinsamen Mechatronik-Studiums anschließen. Das Studium wird nunmehr seit 2009 von beiden Universitäten gemeinsam – seit 2016 auch in Lienz - angeboten. Derzeit belegen 222 Personen das Bachelor-Studium Mechatronik und 61 Studierende das Master-Studium Mechatronik.



Informationen:

Informationen über das Studienangebot erhalten Sie an der UMIT unter www.umit.at, lehre@umit.at, Tel. Nr. +43 50 8648 3817 und an der Universität Innsbruck (www.uibk.ac.at) in der Studienabteilung unter studienabteilung@uibk.ac.at, Tel. Nr. +43 512 507 32602





Rückfragen & Kontakt:

hannes.schwaighofer @ umit.at, Tel: +43 664 4618201



Dr. Christian Flatz

Universität Innsbruck – Büro für Öffentlichkeitsarbeit

christian.flatz @ uibk.ac.at, Tel.: + 43 512 507 32022,

Mobil: + 43 676 8725 32022