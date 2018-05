Bürgermeister Andreas Babler fordert mehr Naturschutz und attraktiven öffentlichen Verkehr, statt neuen Schnellstraßen

Traiskirchen (OTS) - Bürgermeister Andreas Babler nahm heute Stellung zu den wieder einmal stattfindenden „Stückwerksdiskussionen“ betreffend die Verkehrsproblematik im südlichen Wiener Umland und warnt gleichzeitig vor Schnellschüssen mit Verkehrsspangen, Reißbrett- und Straßen­trassen. „Was es braucht ist ein Paradigmenwechsel in der zukünftigen Verkehrsplanung. Es braucht Gesamtkonzepte, die den Fokus auf Naturschutz und attraktiven öffentlichen Ver­kehr richtet und nicht auf den Neubau von zusätzlichen Schnellstraßen“, so der Traiskirchner Bürgermeister.

„Wir alle leiden unter dem zunehmenden Verkehrsdruck, speziell von der Wiener Stadtgrenze bis in den Großraum Wiener Neustadt. Dies wird man nicht in den Griff bekommen, wenn man stückweise neue Schnellstraßen errichtet, um so wieder den Autoverkehr bzw. Schwerlastverkehr attraktiver zu machen, sondern nur mit einem radikalen Umdenken hin zu einer ökologischen Verkehrsplanung. Hier hat das Land und der Bund Aufholbedarf. Andere europäische Ballungszentren haben hier bereits alternative Denkansätze, die es tatsächlich den Menschen möglich machen, ihre Arbeitswege bzw. ihre tagtäglichen Besorgungen in einem attraktiven öffentlichen Angebot zu bewerkstelligen. Neue Großstraßen zu bauen bedeutet nicht weniger Verkehr, sondern insgesamt mehr Verkehr und gleichzeitig auch Umwandlung von Grünland, naturnahen Flächen, Aulandschaften in Schnellstraßenasphalt. Es ist allerhöchste Zeit hier einen Bruch mit der klassischen Straßenverkehrslogik herbeizuführen“, so der Traiskirchner Bürgermeister abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Bgm. Andreas Babler, MSc (Tel.: 0664/180 30 23).