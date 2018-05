Medieninformation zur heutigen PK: Start der Kampagne “Generation Rauchfrei - Es liegt an dir!”

Kick-Off der Kampagne “Generation Rauchfrei - Es liegt an dir!” und offizieller Launch der Webpage www.generationrauchfrei.at

Wien (OTS) - Heute Vormittag fand die Pressekonferenz zum Kick-Off der Kampagne “Generation Rauchfrei - Es liegt an dir” im Café Landtmann in Wien statt. Anlässlich des Weltnichtrauchertags lud das Team rund um Kampagnenleiterin Julia Puaschunder ein, um Kampagnenziele und Pläne für die nächsten 123 Tage zu präsentieren und die Kampagne offiziell zu starten.



Für die junge Initiative waren Julia Puaschunder (Kampagnenleitung, AMSA), Dr. Dino Mehic (Bereichsleiter für Inhaltliches, AMSA), Katayoun Myhankhah (Vizepräsidentin für Externes bei AFÖP) und Julia Wunsch (Vorsitzende der ÖH Med Wien) vertreten.

Ab morgen bis zur Eintragungswoche Anfang Oktober 2018 werden verschiedene Aktionen stattfinden. “Wir werden sowohl auf sozialen Netzwerken, als auch auf der Straße mit der Gesellschaft direkt in Kontakt treten”, verspricht die Kampagnenleiterin Julia Puaschunder. Crowd-Funding und Mitmach-Pakete für Privatpersonen oder Betriebe, die man bald erwerben kann, bieten allen die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen. Morgen am Weltnichtrauchertag wird “Generation Rauchfrei” auf den Straßen Österreichs präsent und in Wien, Graz und Innsbruck aktiv sein.

Alle Updates und neuen Aktionen findet man auf Facebook, Twitter, Instagram sowie über den Newsletter der Webpage. Jede_r, der_die mitmachen will, kann sich direkt beim Kampagnenteam melden, sich als aktive_r Helfer_in eintragen und die Initiative mit einem Statement auf der Webpage oder auf Social Media unterstützen.

“Wir werden ab morgen auf den Straßen Österreichs unterwegs sein und bis zur Eintragungswoche Anfang Oktober möglichst viele Menschen zur Unterstützung des “Don’t Smoke” Volksbegehren mobilisieren. Alle, die aktiv helfen möchten, können sich über die Homepage die Kontaktdaten holen und sich mit uns in Verbindung setzen. Wir wollen als junge Bewegung ein Zeichen setzen, damit dieses längst überfällige Gesetz Wirklichkeit wird. Es geht um jedes einzelne Menschenleben.”, so Julia Puaschunder.

Weitere Informationen zu den Zielen der Kampagne finden Sie auf der Webpage und im Pressefolder sowie Bilder der Veranstaltung unter https://goo.gl/CsPFni



Rückfragen & Kontakt:

Alia Amira Ghazzawi

Pressesprecherin



+43 681 81456103

E-Mail: pr @ generationrauchfrei.at