BM Schramböck und BM Hofer: Digitalen Wandel aktiv gestalten und wirtschaftlich nutzen

Digitalisierungsagentur (DIA) wird eingerichtet – Bundesregierung schafft zentrale Plattform für Umsetzung wichtiger Digitalisierungsmaßnahmen

Wien (OTS/BMDW) - „Wir wollen den digitalen Wandel aktiv gestalten und wirtschaftlich nutzen“, betonen Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, und Norbert Hofer, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie. Die Digitalisierung ist ein zentrales Zukunftsthema und betrifft als Querschnittsmaterie sämtliche Lebensbereiche. Die Bundesregierung hat der Digitalisierung im Regierungsprogramm entsprechend hohe Priorität eingeräumt und u.a. die Einrichtung einer Digitalisierungsagentur vorgesehen. „Wir schaffen damit eine zentrale Plattform für wichtige Digitalisierungsmaßnahmen und die notwendigen Rahmenbedingungen, um Herausforderungen der digitalen Transformation gezielt und gemeinsam umzusetzen“, so die beiden Bundesminister. Die Digitalisierungsagentur (DIA) wird von den beiden Ministerien finanziert, als Bereich in der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG eingerichtet und soll nach den entsprechenden gesetzlichen Schritten im Sommer ihre Arbeit aufnehmen.

Im Digital Economy and Society Index (DESI) der Europäischen Kommission 2018 ist Österreich auf dem 11. Platz, knapp vor Malta, Litauen und Deutschland. In den TOP 3 sind Dänemark, Schweden und Finnland. „Unser Ziel muss die Spitze sein“, so die beiden Minister. Mit der Digitalisierungsagentur folge Österreich dem Beispiel führender Digitalisierungs-Nationen und schaffe wichtige Voraussetzungen, um als Standort attraktiv zu bleiben.

Für Bundesminister Norbert Hofer erfüllt die DIA eine klassische Vernetzungs- und Beratungs-Aufgabe: „Die Digitalisierungsagentur ist nationaler und internationaler Ansprechpartner in Digitalisierungsfragen und gestaltet einen Dialog zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung zu den unterschiedlichsten Facetten der Digitalisierung. Sie vernetzt die relevanten Stellen, berät die Bundesregierung und generiert so wichtige Anliegen und Ideen im umfassenden Bereich der Digitalisierung.“

„Rund die Hälfte der Klein- und Mittelständischen Unternehmen wünscht sich Unterstützung zur Umsetzung der Digitalen Transformation. Durch den Einsatz der Digitalisierungsagentur kommen wir diesem Wunsch nach und tragen damit gleichzeitig zur Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich bei. Das ist ein wichtiger Schritt, um unserem Ziel, wieder digitaler Vorreiter in Europa zu werden, näher zu kommen“, so Schramböck.

Handlungsfelder und Aufgaben der Digitalisierungsagentur

Die Digitalisierungsagentur agiert in den fünf Handlungsfeldern Digitale Infrastruktur, Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft, Forschung, Entwicklung und Innovation sowie Datenschutz und Datenwirtschaft. Sie schafft eine Plattform zur Koordination und Abstimmung unterschiedlicher Akteure, vernetzt die relevanten Stakeholder und gestaltet einen Dialog zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung zu den unterschiedlichen Facetten der Digitalisierung. Weiters greift die DIA relevante Ideen und Anliegen auf und formuliert gemeinsam mit Stakeholdern dazu Umsetzungsprojekte. Ebenso agiert sie in enger Abstimmung mit der interministeriellen Task Force der Chief Digital Officers (CDO), berät die Bundesregierung und ist nationaler wie internationaler Ansprechpartner in Digitalisierungsfragen. Die DIA wickelt selbst keine Förderprogramme ab, ist aber in die Vorbereitung neuer Programme und Initiativen eingebunden.

Organisation der Digitalisierungsagentur

Die Digitalisierungsagentur wird als Bereich in der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG eingerichtet. „Damit ist ein rascher Start der Arbeiten möglich, denn wir sind seit vielen Jahren ein starker und verlässlicher Partner der Wirtschaft bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Ideen und Projekte, die zuletzt insbesondere im Digitalisierungsbereich stark zugenommen haben“, so die beiden FFG-Geschäftsführer Henrietta Egerth und Klaus Pseiner. Die FFG hat ein weitverzweigtes Netzwerk, etablierte Strukturen und entsprechend Erfahrung. Mit der DIA als Teil der FFG können Synergien genutzt und eine kostengünstige Abwicklung gewährleistet werden.

Die Digitalisierungsagentur wird durch einen Beirat begleitet und strategisch unterstützt. Im Beirat sind hochrangige Wirtschaftsvertreter/innen und ausgewiesene Expert/innen vertreten.

Die ersten drei Pilotvorhaben der Digitalisierungsagentur

Die Digitalisierungsagentur startet im Sommer 2018 mit drei Pilotvorhaben, weitere werden im Laufe des Jahres folgen:

- Im DIA-LOG organisiert die DIA regelmäßig themenspezifische Veranstaltungen, die sich mit aktuellen Digitalisierungsthemen auseinander setzen, zum Beispiel Digitalisierung im Tourismus.

- Mit den geplanten Digital Innovation Hubs (DIH) werden KMU bei Digitalisierungsprojekten durch ein Netzwerk regionaler Digitalzentren unterstützt. Die DIA wird in der Startphase und Promotion dieses neuen Kooperationsmodells mitwirken.

- Im Auftrag der Bundesregierung lädt die DIA zu einer moderierten Plattform 5G und Breitband ein, um die Umsetzung der Infrastrukturvorhaben der Bundesregierung schneller voranzubringen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Kathrin Schriefer

Pressesprecherin Bundesministerin Margarete Schramböck

01/71100 805140

kathrin.schriefer @ bmdw.gv.at

www.bmdw.gv.at



Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Volker Höferl Pressesprecher

Bundesminister Norbert Hofer

01/71162 658121

volker.hoeferl @ bmvit.gv.at