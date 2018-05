„Bewusst gesund“: Schwere Neurodermitis – Neue Therapie hilft

Außerdem am 2. Juni: Lästige Fieberblasen – Was tun bei Herpes-Viren?

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert das ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 2. Juni 2018, um 17.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Schwere Neurodermitis – Neue Therapie hilft

Neurodermitis ist eine chronische Hauterkrankung, an der in Österreich etwa 15 Prozent der Kinder und zwei bis fünf Prozent der Erwachsenen leiden. Typische Kennzeichen sind extrem trockene, gerötete Haut, die sich häufig entzündet und Ekzeme bildet. Besonders quälend ist der damit verbundene Juckreiz, auf den die Betroffenen meist mit heftigen Kratzattacken reagieren. Verursacht wird die Krankheit durch ein überaktives Immunsystem und eine Störung in der Barrierefunktion der Haut. Diese ist viel trockener und empfindlicher als bei Gesunden und schützt nicht ausreichend vor Umwelteinflüssen. Eine Heilung der Neurodermitis ist derzeit nicht möglich und die herkömmlichen Therapien wirken nur lindernd. Seit Kurzem ist nun ein neues Medikament zugelassen, das große Hoffnungen weckt und vielfach als Durchbruch in der Neurodermitis-Behandlung gesehen wird. Gestaltung: Gerlinde Scheiber.

Studiogast ist MR Dr. Johannes Neuhofer, Dermatologe in Linz.

Lästige Fieberblasen – Was tun bei Herpes-Viren?

Es spannt, kribbelt und schmerzt an der Lippe und schon ist sie da, die ungeliebte Fieberblase. Ursache dafür ist der Herpes-Simplex-Virus, den bereits jeder Achte in sich trägt. Nicht jeder wird krank. Ob der Virus ausbricht oder nicht, ist eine Frage des Immunsystems. Stress, Krankheit oder auch Sonnenstrahlen können einen Ausbruch auslösen. Aber nicht nur Lippenherpes wird durch den ungebetenen Gast verursacht, auch Genitalherpes kann durch den Herpes-Simplex-Virus entstehen. „Bewusst gesund“ hat bei einem Infektiologen nachgefragt, wie es zu den Bläschen kommt und mit einer Dermatologin besprochen, was man wirklich dagegen tun kann. Gestaltung: Vroni Brix.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Borreliose

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beantwortet Fragen der Zuseherinnen und Zuseher zum Thema Borreliose.

