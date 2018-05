Moosbrugger: Klima- und Energiestrategie - wirksam gegen Klimawandel

Leuchtturmprojekte Bioökonomie und Kommunikation werden begrüßt

"Die neue Klima- und Energiestrategie der Bundesregierung bildet eine gute Basis für alle drängenden Maßnahmen in den Bereichen Verkehr, Heizen und Kühlen sowie Stromerzeugung. Biogene Energieträger sind das Fundament dieser Energiewende und stehen rund um die Uhr ganzjährig zur Verfügung. Jetzt müssen wir die Ärmel aufkrempeln und die notwendigen Schritte setzen. Die Land- und Forstwirtschaft ist bereit, auch in Zukunft am Umbau unseres Energie- und Wirtschaftssystems aktiv mitzuwirken. Nur so lassen sich die schlimmen Folgen des Klimawandels, wie Trockenheit oder Schädlingsplagen, für die Bauern begrenzen. Der Systemwechsel von den fossilen zu den nachwachsenden Energiequellen eröffnet außerdem neue Produktionschancen für die Bäuerinnen und Bauern", zeigte sich LK Österreich-Präsident Josef Moosbrugger über die neue Klima- und Energiestrategie der Bundesregierung sehr erfreut. Er ergänzte: "Wie wichtig diese Strategie ist, zeigt die Tatsache, dass ein ungebremster Klimawandel der Volkswirtschaft jährlich 8,8 Mrd. Euro kosten würde."

Leuchtturmprojekte Bioökonomie und Kommunikation

"Die Klima- und Energiestrategie wurde erfreulicherweise durch zwei Leuchtturmprojekte ergänzt. Es sind dies eine 'Bioökonomiestrategie' sowie das Projekt 'Kommunikation - Bildung und Bewusstsein schaffen für eine nachhaltige Zukunft'. Wir unterstützen tatkräftig das Ziel, die Chancen der Bioökonomie optimal zu nutzen. Hier kann ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum mit natürlichen Stoffkreisläufen als Vorbild geschaffen werden. Und das Thema Klimaschutz darf nicht nur ein Expertenthema sein. Es betrifft alle und deshalb ist es unabdingbar, die ganze Bevölkerung, mit besonderem Fokus auf die Jugend, mitzunehmen. Bestmögliche Kommunikation und Bildung sind dabei der Schlüssel zum Erfolg", hält Moosbrugger abschließend fest. (Schluss)

