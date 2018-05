Takko Fashion veröffentlicht seinen Geschäftsbericht für 2017

Der Smart Discounter Takko Fashion ("die Gruppe"), einer der erfolgreichsten Discounter im europäischen Fashionbereich mit fast 1.900 Filialen in 17 Ländern in West-, Mittel- und Osteuropa, schließt das Geschäftsjahr 2017/2018 mit einem positiven Ergebnis ab:

Die Nettoumsatzerlöse stiegen im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr um 1,3 Prozent auf 1.116,3 Millionen Euro. Auch der Like-for-Like (LfL) Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent gesteigert werden. Das Adjusted EBITDA stieg um 10,9 Prozent auf 148,1 Millionen Euro im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr (133,5 Millionen Euro).

Die operativen Netto-Cashflows gingen im Vergleich zum Vorjahr leicht von 121,1 Millionen Euro auf 120,0 Millionen Euro zurück. Die Netto-Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten stiegen von 11,2 Millionen auf 16,6 Millionen Euro.

Takko Fashion hat im vergangenen Geschäftsjahr 74 neue Filialen eröffnet und betreibt damit nun insgesamt 1872 Filialen (Stand Januar 2018).

"Wir sind mit dem Verlauf des Geschäftsjahres insgesamt sehr zufrieden und konnten uns dank einer starken Performance weiterhin sehr gut entwickeln. Wir wollen weiterwachsen - national und international", so CEO Arnold Mattschull.

Für das laufende Geschäftsjahr plant der Smart Discounter über 100 Neueröffnungen und auch die internationale Expansion soll weiter Fahrt aufnehmen. Im Frühjahr hat das Unternehmen aus Telgte seine ersten Filialen in Frankreich eröffnet. Insgesamt plant der Smart Discounter in diesem Geschäftsjahr bis zu 13 Neueröffnungen in Frankreich. "Wir testen den Markt aber wir sehen in Frankreich großes Potenzial für Takko Fashion", erklärt CEO Arnold Mattschull.

