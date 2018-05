Nehammer: Klarstellung zu Aussagen der ÖVP zum BVT – Vorgehen war abgestimmt

VP-Generalsekretär: Umsetzung des Regierungsprogramms zählt – keine Kritik am Innenminister

Wien (OTS) - VP-Generalsekretär Karl Nehammer stellt nach den Aussagen von Werner Amon in Zusammenhang mit dem BVT klar: „Das Vorgehen von Innenminister Herbert Kickl war selbstverständlich mit der neuen Volkspartei abgestimmt und akkordiert. Die Volkspartei übt daher hier keine Kritik am Innenminister.“



Was zähle, sei die Umsetzung des Regierungsprogramms, in dem wie Nehammer ausführt, die „Verbesserung der Prozesse im BVT“ fixiert ist: „Für uns gilt auch in diesem Zusammenhang das Regierungsprogramm. Dieses arbeiten wir konsequent ab.“

