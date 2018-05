ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom French-Open-Match Dominic Thiem – Stefanos Tsitsipas

Volleyball European Silver League am 30. Mai live im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 30. Mai 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Spiel Dominic Thiem – Stefanos Tsitsipas (genaue Uhrzeit wird kurzfristig fixiert), vom „Volleyball European Silver League“-Spiel der Damen Österreich – Georgien um 17.45 Uhr und vom „Volleyball European Silver League“-Spiel der Herren Österreich – Mazedonien um 20.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte vom Frauenlauf 2018 um 22.40 Uhr.

Dominic Thiem setzte sich beim French Open in Paris in der ersten Runde gegen den Weißrussen Ilja Iwaschka souverän mit 6:2, 6:4 und 6:1 durch. In Runde 2 trifft der Österreicher am 30. Mai auf den Griechen Stefanos Tsitsipas. Kommentator ist Oliver Polzer, die Interviews führt Dieter Derdak.

Wild entschlossen präsentierten sich die ÖVV-Damen am Samstag in ihrem dritten Match der „2018 CEV Volleyball Silver European League“. Sie feierten in Tiflis gegen Georgien einen 3:0-Auswärtssieg (25:17, 25:14, 25:14) und führen somit den Pool B weiterhin mit dem Punktemaximum an. Georgien ist am 30. Juni jetzt zu Gast in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten. Die ÖVV-Herren feierten am Sonntag in ihrem dritten „2018 CEV Silver European League“-Gruppenspiel den zweiten Auswärtssieg. Alex Berger und Co. schlugen in Skopje Final-4-Gastgeber Mazedonien in 115 Minuten 3:1 (25:18, 22:25, 25:20, 33:31) und nahmen so Revanche für die knappe Niederlage im European-League-Semifinale 2016. Rotweißrot bittet Mazedonien ebenfalls am 30. Juni zum Retourmach in Amstetten. Kommentator ist Johannes Hahn.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 29. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at