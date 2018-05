Steiermärkische Gebietskrankenkasse steigerte Leistungen für Versicherte um 64,4 Millionen Euro

Graz (OTS) - Die STGKK begegnet der von der Bundesregierung betriebenen Negativ-Propaganda mit Zahlen und Fakten – und die sind vor allem für die rund 970.000 Versicherten erfreulich: Im Jahr 2017 konnten die Versicherungsleistungen um 64,4 Millionen Euro gesteigert werden, gleichzeitig weist der Verwaltungsaufwand mit 1,59 Prozent einen historischen Tiefstand aus. STGKK-Obmann Josef Harb: „Wer angesichts solcher Zahlen von einem aufgeblähten Kassenapparat spricht, verbreitet bewusst falsche Tatsachen. Unsere Verwaltung ist ungleich effektiver als jene in Deutschland, der Schweiz oder den Niederlanden – von privaten Krankenversicherungen gar nicht zu reden, wo 32 Prozent in die Verwaltung fließen.“

Die Steiermärkische Gebietskrankenkasse hat es 2017 zum sechsten Mal in Folge geschafft, einen kräftigen Jahresüberschuss – 42,6 Millionen Euro – zu erwirtschaften. Damit ist es möglich, die gesetzlich vorgeschriebene Leistungsrücklage in Höhe von 145 Millionen Euro vollständig zu dotieren und dennoch einen Bilanzgewinn von 23 Millionen Euro auszuweisen. Generaldirektorin Andrea Hirschenberger: „Es ist jetzt genau zehn Jahre her, dass die STGKK auf einem Schuldenberg von fast 250 Millionen Euro gesessen ist. Heute präsentieren wir uns als wirtschaftlich gesundes Unternehmen, das die Leistungen für seine Versicherten Jahr für Jahr steigern kann. Und die zu Recht geforderte Harmonisierung ist in 17 von 23 Leistungskategorien bereits abgeschlossen, die fehlenden Bereiche sind auf Schiene.“

STGKK setzt Akzente

Die Steiermark präsentiert sich auch beim Ausbau der ärztlichen Versorgung durch Primärversorgungseinheiten österreichweit als Vorreiter. Harb: „Das Netz an Gesundheitszentren wird sukzessive erweitert. Zu den bestehenden Einrichtungen in Mariazell, Eisenerz, Weiz und Vorau kommen Graz-Leonhard, Admont, Bad Aussee, Rottenmann und Schladming – um nur einige wichtige Projekte zu nennen.“

Im Bereich der Gesundheitsförderung leistet die Steiermärkische Gebietskrankenkasse seit Jahren Pionierarbeit. Tabakentwöhnung, Ernährungsberatung, Hilfe für Familien mit Kleinkindern in prekären Lebenssituationen, maßgeschneiderte Angebote für Kindergärten, Schulen und Betriebe – es gibt eine ganze Palette an Aktivitäten, die das Lebens- und Arbeitsumfeld von Tausenden Steirerinnen und Steirern gesünder gestaltet. Harb: „Als regionale Krankenversicherung sind wir ganz nahe bei den Menschen und können punktgenau helfen. Die Gesundheitsförderung wird, unter anderem mit Angeboten für ältere Menschen, weiter ausgebaut.“

Rückfragen & Kontakt:

Steiermärkische Gebietskrankenkasse

Dieter Hausberger

Öffentlichkeitsarbeit

0316 / 8035-1615