Ö3-Verkehrsprognose: Fronleichnam, Events und Staus

Wien (OTS) - Fronleichnam am Donnerstag, den 31.5., beschert Österreich wieder ein langes Wochenende und die Ö3-Verkehrsredaktion erwartet kilometerlange Staus am Mittwochabend auf den Stadtausfahrten. Das Ende der Pfingstferien in Bayern und Baden Württemberg wird sich am Samstag bemerkbar machen. Dazu kommen Grenzkontrollen an der deutschen Grenze und zahlreiche Topevents wie das Narzissenfest im Ausseerland und der Life Ball in Wien.

Aufbruch ins lange Wochenende: Wie immer vor einem Feiertag am Donnerstag drängen am Mittwochabend Tausende aus den Städten ins lange Wochenende. Am 30.5. ab 16.00 bis ca. 20.00 Uhr werden vor allem folgende Stadtausfahrten überlastet sein:

in Wien die Südosttangente (A23), die Triester- und Altmannsdorfer Straße, der Gürtel und die Westausfahrt

in Linz die Mühlkreisautobahn (A7) und die B127, die Rohrbacher Straße

in Salzburg die Vogelweiderstraße, die Ignaz Harrer Straße und die B155, die Münchner Bundesstraße

in Graz die Kärntner Straße, die Glacisstraße, die Meran- und Plüddemanngasse

Urlauber-Rückreiseverkehr am Samstag

In Bayern und Baden Württemberg enden an diesem Wochenende die zweiwöchigen Pfingstferien. Der Rückreiseverkehr wird für Kolonnen und Verzögerungen auf den wichtigen Urlauberrouten Richtung Deutschland sorgen. Staugefahr besteht laut Ö3-Verkehrsredaktion am Samstag vor allem zwischen 10.00 und 15.00 Uhr auf folgenden Strecken:

- in Tirol auf der Inntalautobahn (A12), zwischen Innsbruck und der Grenze bei Kiefersfelden, auf der Fernpassstrecke (B179), auf der B177 vor der Grenze bei Scharnitz

- in Salzburg auf der Tauernautobahn im Bereich der Tunnelkette Werfen und vor dem Knoten Salzburg, auf der A1 vor der Grenze am Walserberg

- in Südtirol auf der Brennerautobahn, vor der Mautstelle Sterzing und vor dem Brenner

- in Bayern am großen deutschen Eck auf der A8 und der A93

Life Ball in Wien

Am Samstag, den 2. Juni findet zum 25. Mal der „Life Ball“ im Wiener Rathaus statt. Für die Anreise der Ballteilnehmer/innen und Zaungäste wird die Ringstraße ab 16.00 Uhr bis ca. 1.30 Uhr abschnittsweise zwischen der Operngasse und der Schottengasse gesperrt. Im Zeitraum von 18.00 bis 21.30 Uhr wird bereits ab dem Schwarzenbergplatz zur Zweierlinie abgeleitet. Auch die Ringlinien müssen ausweichen: Die Straßenbahnlinie 1 fährt über Schwarzenbergplatz und Parkring. Die Linie 2 wird über die Reichsratstraße umgeleitet. Die Straßenbahnlinie D wird über den Franz-Josefs-Kai abgelenkt. Und die Linie 71 fährt nicht zwischen dem Schwarzenbergplatz und der Börse. Die Ö3-Verkehrsredaktion empfiehlt ein Umsteigen auf die U-Bahn-Linien.

Gaisbergrennen in Salzburg

Von Donnerstag bis Samstag (31. Mai bis 2. Juni) findet in Salzburg das traditionelle „Gaisbergrennen“ für Oldtimerfahrzeuge statt. Am Donnerstagnachmittag sind im Salzburger Innenstadtbereich einige Streckenabschnitte gesperrt, darunter der Rudolfskai, die Imbergstraße und der Giselakai. Am Freitag und am Samstag ist während des Rennens die L108, die Gaisberghöhenstraße, gesperrt.

Sommernachtskonzert in Wien

Im Schönbrunner Schlosspark findet am Donnerstagabend bei freiem Eintritt das alljährliche Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker statt. Zehntausende Besucher/innen werden erwartet. Bei der Anreise werden Staus auf der Linken Wienzeile, der Schlossallee, der Schönbrunner Schlossstraße sowie auf der Winckelmannstraße erwartet. Öffentliche Parkplätze sind Mangelware. Auch hier empfiehlt die Ö3-Verkehrsredaktion eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die U-Bahnlinie U4, sowie die Straßenbahnlinien 10, 58 und 60 sind ab 16.00 Uhr in kürzeren Intervallen unterwegs. Auch die Buslinie 10A ist in den Abendstunden verstärkt unterwegs.

Erzbergrodeo lockt 45.000 Motorradfans

Vier Tage Vollgas! Von Donnerstag bis Sonntag steht Eisenerz in der Steiermark ganz im Zeichen des größten Offroad-Motorradsportevents Europas. Eisenerz ist über die B115, die Eisenstraße erreichbar. Parken ist ausschließlich auf den mit „Besucherparkplatz“ gekennzeichneten Parkflächen erlaubt – und zwar zwischen 8.00 Uhr morgens und 4.00 Uhr Früh. Dazu ist ein Parkticket zu lösen. Für Besucher/innen, die mit dem Motorrad anreisen, gibt es einen eigenen, kostenlosen Motorradabstellplatz. Zwischen den Besucherparkplätzen und der Erzbergrodeoarena gibt es einen Shuttlebus.

Narzissenfest im Ausseerland

Von Donnerstag bis Sonntag werden in Bad Aussee 25.000 Besucher/innen beim Narzissenfest erwartet. Am Samstag fahren Oldtimer durch den Ort, außerdem ziehen Blasmusikkapellen durch das Stadtzentrum. Die Stadtdurchfahrt ist tagsüber gesperrt. Der größere Teil der Besucher/innen wird am Sonntag erwartet, an diesem Tag ist das Ortszentrum wegen des traditionellen Autokorsos von 7.00 bis 14.00 Uhr gesperrt. Außerdem ist die Grundlseestraße (L703) im Ortsgebiet von Grundlsee wegen des Zustroms zum Bootskorso am Grundlsee gesperrt. Es gibt ein bewährtes Verkehrskonzept. Die Busse parken in Bad Aussee, die Parkplätze für PKW befinden sich beim Grundlsee. Shuttlebusse bringen die Besucher/innen kostenlos ins Stadtzentrum von Bad Aussee und wieder retour.

