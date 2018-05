Der „Life Ball 2018“ am 2. Juni live im ORF – barrierefrei und multimedial

Doku „25 Jahre Life Ball“ am 1. Juni in ORF eins

Wien (OTS) - „Eine Hommage an The Sound of Music“ – unter diesem Motto setzen Gery Keszler und sein Team heuer wieder ein deutliches Zeichen im Kampf gegen HIV und Aids. Zum Jubiläum blickt die Dokumentation „25 Jahre Life Ball“ bereits am Freitag, dem 1. Juni, um 22.25 Uhr in ORF eins auf die Highlights der vergangenen Jahre zurück. Am 2. Juni 2018 ist dann der gesamte Abend von ORF eins dem Life Ball gewidmet: Alice Tumler und Peter Schneeberger melden sich live um 20.15 Uhr bei „Life Ball – Das Vorspiel“ aus der VIP-Lounge vor dem Wiener Rathaus und bitten internationale und nationale Stars zum Talk. Backstage-Reporterin Sandra König gewährt exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Ab 21.00 Uhr begrüßen Mirjam Weichselbraun und Alfons Haider das Publikum am „Red Carpet“. Und um 21.30 Uhr steht die gesamte spektakuläre Eröffnungsshow, durch die diesmal Conchita und Herbert Föttinger führen, auf dem Programm von ORF eins. Kommentatoren sind Sandra König und Thomas Kamenar.

Bei der „Promi-Millionenshow“, gestern, dem 28. Mai, erspielten Hilde Dalik, Harald Sicheritz, Dominic Muhrer und Gedeon Burkhard 135.000 Euro für den Life Ball. Bis zu 679.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die gestrige Show mit Armin Assinger in ORF 2. Die Sendung erreichte damit einen Marktanteil von 22 Prozent.

„25 Jahre Life Ball“ – Dokumentation am 1. Juni um 22.25 Uhr in ORF eins

Regisseur Peter Koköfer lässt, anlässlich des heurigen Jubiläums, 25 Jahre Life Ball chronologisch Revue passieren und wirft dabei einen Blick auf die Highlights der vergangenen Jahre und die vielen Stars, die den Life Ball besucht haben.

Der Life Ball 2018 live in ORF eins und die Highlights in 3sat

Regisseurin Heidelinde Haschek zeichnet wieder für die TV-Bilder des „Life Ball“-Abends am Wiener Rathausplatz verantwortlich. Bei der Live-Übertragung stehen am Samstag, dem 2. Juni, unter anderem eine Flycam, eine Steadycam, Schwenkköpfe, ein Kamerakran und eine Kamera am Dach des Burgtheaters zur Verfügung. 3sat zeigt die Eröffnung live-zeitversetzt am Samstag, dem 2. Juni, ab 0.20 Uhr.

Der Life Ball 2018 barrierefrei in ORF eins

Der Life Ball 2018 wird wieder umfassend barrierefrei in ORF eins übertragen. Sowohl für „Das Vorspiel“ ab 20.15 Uhr als auch für die Eröffnung ab 21.00 Uhr auf dem opulenten „Red Carpet“ stellt das ORF Untertitelungsservice auf ORF TELETEXT Seite 777 Untertitel für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen bereit. Auch das blinde und sehbehinderte ORF-eins-Publikum kann dank Live-Audiokommentar auf der zweiten Tonspur, einzustellen über die Fernbedienung, an dem Geschehen der opulenten Ballnacht im Zeichen des Kampfes gegen HIV und Aids teilhaben.

Der Life Ball 2018 – Volles ORF-Programm rund um den Event

Die „Seitenblicke“ berichten umfassend über den Event und die Stars, die heuer den Life Ball und den Kampf gegen HIV und Aids unterstützen. Die Ausgaben der „ZiB“ berichten ausführlich über den Megaevent.

„Guten Morgen Österreich“ und „Daheim in Österreich“ sind in der Woche vor dem Life Ball in Wien zu Gast und begleiten die Vorbereitungen und Aufbauarbeiten ab Mittwoch-Nachmittag vor dem Rathaus. Außerdem lautet das Schwerpunktthema von „Unterwegs in Österreich“ am Freitag, dem 1. Juni, „AIDS – Unterschätztes Risiko?“. Dazu zu Gast ist u. a. Dr. Horst Schalk, Allgemeinmediziner mit HIV-Schwerpunktpraxis in Wien.

„Wien heute“ wirft einen Blick hinter die Kulissen der Veranstaltung und stellt nationale und internationale „Life Ball“-Projekte vor. Außerdem stehen aktuelle Berichte rund um die Vorbereitungen am Rathausplatz auf dem Programm von „Wien heute“ und ein Live-Einstieg am Tag des Balls selbst. Anlässlich des 25. Geburtstages des „Life Ball“ lässt „Wien heute“ auch die Höhepunkte des vergangenen Vierteljahrhunderts Revue passieren und zieht Bilanz über das bisher Erreichte.

Darüber hinaus zeigt ORF eins am Samstag, dem 2. Juni, um 0.05 Uhr mit „Liberace – Zu viel des Guten ist wundervoll“ auch eine Hollywood-Produktion, die sich dem Thema HIV und Aids widmet. Anlässlich des „Life Ball“-Mottos „Eine Hommage an The Sound of Music“ steht am 2. Juni um 11.20 Uhr der Spielfilm „Die Trapp-Familie“ mit Ruth Leuwerik als Baronin Maria Trapp und Hans Holt als Baron Trapp auf dem Programm von 3sat.

Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT informieren im Rahmen ihrer aktuellen Berichterstattung umfassend über den Großevent. Die ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) wird die ORF-Übertragung vom „Life Ball 2018“ als Live-Stream anbieten und einen Video-on-Demand-Themenschwerpunkt bereitstellen.

Hitradio Ö3 beim „Life Ball“ 2018

Hitradio Ö3 berichtet vorab über das Ball-Spektakel und die prominenten Besucher/innen. Wenn der 25. Life Ball am Samstag, dem 2. Juni, im Wiener Rathaus über die Bühne geht, sendet Ö3 von 22.00 bis 1.00 Uhr eine Sondersendung, moderiert von Tarek Adamski. Die Ö3-Reporter Tina Ritschl und Martin Krachler sind vor Ort und halten die Ö3-Hörer/innen über die Promis und das Geschehen hinter den Kulissen auf dem Laufenden. Die Highlights des Abends, die aufregendsten Kostüme und die schillerndsten Persönlichkeiten der Nacht werden online auf http://oe3.ORF.at zu finden sein.

