Austro-Blockchain revolutioniert die Art des Bezahlens

Grazer Startup lab10 collective eG schafft mit Austro-Blockchain „ARTIS“ besonders sichere und innovative Infrastruktur für boomenden Blockchain-Markt

Graz (OTS) - Das Grazer Startup lab10 collective entwickelt eine neuartige Blockchain, die das Bezahlen von Abo-Geschäftsmodellen besonders einfach und sicher macht. Ab 31. Mai 2018 sollen mittels Crowdfunding 5 Millionen Euro eingesammelt werden. Damit wäre ARTIS das bisher erfolgreichste heimische Crowdfunding-Projekt.

Die Entwickler der ARTIS Blockchain warten mit einer weltweit einzigartigen Funktionalität für Abo-Geschäftsmodelle auf – den sogenannten „Streems“ – die einen zeitbasierten Geldfluss erlauben. Diese revolutionäre Art des Bezahlens lässt Geld im wahrsten Sinne des Wortes fließen und ermöglicht so völlig neue Geschäfts- und Abrechnungsmodelle. Streems eignen sich ganz besonders für Abonnements aller Art und Dienstleistungen der Sharing Economy. So kann in Zukunft mit Hilfe der ARTIS-Infrastruktur beispielsweise eine dezentrale Carsharing-Plattform Sekunden-genau abrechnen und Geld in Echtzeit vom Nutzer direkt an den Fahrzeughalter überweisen.

Ab 31. Mai 2018 kann man sich mittels Crowdfunding an ARTIS beteiligen

Jeder, der an die Zukunft zu Blockchain-Technologie glaubt, hat ab 31. Mai 2018 die Chance, sich bei diesem zukunftsorientierten Leuchtturm-Projekt zu beteiligen. Als Hommage an den Schilling haben die Grazer Entwickler die ARTIS-Währung „ATS“ getauft. Über die Plattform https://artis.eco/ werden ab 31. Mai dann umgerechnet 5 Millionen Euro in ATS verkauft, bei einem Wechselverhältnis von 1,- ATS zu 1,5 Euro Cent. In einem weiteren Wachstumsschritt ist geplant sogar bis zu 22,5 Millionen Euro in ATS zu verkaufen.

Auf den Spuren von Amazon: Anonymous 1-click-Subscriptions als Gamechanger

Die Entwickler der ARTIS Blockchain haben den Wachstumsmarkt der "subscription-based" Geschäftsmodelle ins Visier genommen. Egal ob Dienstleistungen der analogen Welt wie eben Mobilität, Energie oder Medien und Kommunikation, Digital Natives geht es nicht um Besitz und Konsum, sondern um Zugang zu smarten und flexiblen Dienstleistungen.

Die ARTIS Blockchain stellt dieser Wachstumsbranche eine skalierbare und funktionale Infrastruktur zur Verfügung, auf der die in den kommenden Jahren entstehenden dezentralen Plattformen und Applikationen aufbauen können. Gelingen soll das vor allem durch die sogenannten Anonymous 1-click-Subscriptions, die ARTIS ermöglicht. Mit maximaler Usability will die österreichische Blockchain in der Welt der Krypto-Ökonomie das schaffen, was auch Amazon mit seinem 1-Click Checkout im Internet schon vor 20 Jahren zum Durchbruch verholfen hat. So bietet ARTIS die Werkzeuge für unsere neue Welt der flat-rate und pay-per-use-Dienstleistungen. Durch diese neuartige Technologie können alle Abonnements innerhalb weniger Sekunden abgeschlossen werden - ganz ohne Registrierung, ausfüllen langer Formulare oder Einrichtung eines Dauerauftrags.

ARTIS baut auf die bereits bestehende Smart-Contract-Technologie von Ethereum auf und verbessert diese signifikant. „Mit ARTIS gehen wir die aktuell größten Probleme im Blockchain-Bereich an und versuchen diese nachhaltig zu lösen: Skalierbarkeit, Usability beziehungsweise Eintrittsbarrieren“, gibt Thomas Zeinzinger, Initiator und Vorstand (der Genossenschaft) lab10 collective, die Stoßrichtung von ARTIS vor. Geplant ist ein globales Netzwerk, in dem bis zu einer Milliarde Nutzer gemeinsam wirtschaften können.

