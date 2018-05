RTL II: "Promis auf Hartz IV" weiter auf Erfolgskurs

7,8 % MA (14-49 Jahre) und 12,7 % MA (14-29 Jahre)

Vorabend-Soaps erzielen starke 9,9 % MA und 9,6 % MA

RTL II-Tagesmarktanteil von 6,2 %

"Promis auf Hartz IV" bleibt weiterhin auf Erfolgskurs. Die dritte Folge der Doku-Soap holte am gestrigen Montag in der Prime Time 7,8 % MA und 12,7 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29). Insgesamt sahen bis zu 1,15 Millionen Zuschauer gesamt das RTL II-Format, in dem Fürst Heinz und Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein über einen Zeitraum von vier Wochen mit dem Hartz IV-Regelsatz leben müssen.

Gewohnt stark liefen zuvor "Köln 50667" und "Berlin - Tag und Nacht" mit 9,9 % und 9,6 % (14-49) bzw. 17,1 % und 14,8 % Marktanteil (14-29).

Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,2 Prozent.

