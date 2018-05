Uniratsvorsitzender der KFU Holzinger tritt zurück - ÖH drückt Bedauern aus

Graz (OTS) - Nach dem Wirbel um die Ernennung des rechtsradikalen Uniratsmitgliedes Alois Gruber im April, kehrt immer noch keine Ruhe im Grazer Unirat ein. Heute kündigte der Uniratsvorsitzende Gerhart Holzinger überraschend seinen Rücktritt an. Scheinbar hatte es zuvor Umstimmigkeiten mit den Uniratsmitgliedern gegeben, die von der Bundesregierung entsendet wurden.

Die ÖH der Uni Graz bedauert diesen Schritt. „Wir haben Herrn Holzinger als wichtiges Gegengewicht gegen den Burschenschafter Alois Gruber im Unirat wahrgenommen. Wir bedauern seinen Rücktritt zutiefst und möchten uns bei ihm für viele Jahre sehr guter, fortschrittlicher Arbeit bedanken“, macht ÖH-Vorsitzender Michael Ortner deutlich.

„Dieser Rücktritt sagt einiges über das Klima im Unirat und die von der Regierung entsandten Mitglieder aus. Wir können nur hoffen, dass die Nachfolge von Herrn Holzinger sehr bald geklärt wird und eine kompetente Person an seine Stelle tritt, die KF voranbringt und wie die KF für Vielfalt und Offenheit steht“, ergänzt Anna Slama aus dem Vorsitz-Team der ÖH.

„Wir wünschen Herrn Holzinger alles Gute und können nur nochmal betonen, dass wir seine Arbeit sehr geschätzt haben,“ schließt Kajetan Hoffmann, 1. stellvertretender Vorsitzender der ÖH Uni Graz.

