Pernkopf: Ökosoziale Handschrift in der Klima- und Energiestrategie

Die Klima- und Energiestrategie läutet das Ende des fossilen Zeitalters ein.

Wien (OTS) - Der Klimawandel ist kein Konstrukt, er ist real. Nicht nur in der Landwirtschaft und im Tourismus schlägt er sich jetzt schon spürbar nieder: Extreme Unwetterereignisse nehmen zu, Dürreperioden, warme Winter und Hitzewellen setzen uns allen zu und richten Schäden an.

„ Durch die Bioökonomie als Leuchtturm in der Klima- und Energiestrategie werden die Weichen in Richtung ökosoziale Zukunft gestellt “, freut sich Stephan Pernkopf, Präsident des Ökosozialen Forums. „ Weg von Erdöl, hin zur Dekarbonisierung und erneuerbaren Energie ist zukunftsweisen. Die Bioökonomie soll zur nachhaltigen Entwicklung und grünem Wachstum beitragen. “

Klimaschutz und wirtschaftliches Wachstum müssen kein Widerspruch sein. Bioökonomie ist die Antwort auf die Frage: Wie kann man mit Klimaschutz Geld verdienen und Arbeitsplätze schaffen?

Bioökonomie ist noch viel mehr: Sie ist der Weg aus der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen und bietet einen kompletten Wirtschaftszweig der mit und von erneuerbaren Rohstoffen lebt.

„ Der Umwelt etwas Gutes tun und dabei wirtschaftlich und sozial nachhaltig zu arbeiten – das ist ein Weg den wir alle gehen sollten! “, ist Pernkopf überzeugt.

Der Auftrag der #mission2030 ist es, die Chancen der Bioökonomie optimal zu nutzen und in ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum umzusetzen. „ Nicht nur im Bereich Mobilität sondern auch in allen anderen Bereichen wollen wir ohne Erdöl auskommen: Das fängt beim Plastik im Supermarkt an und hört auch bei der Förderung eines starken Bioökonomiesektors noch lange nicht auf “, blickt Stephan Pernkopf in die Zukunft.

