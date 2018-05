Korrigierte Neufassung zu OTS0162: NEOS Wien/Emmerling: Citymaut ist nicht argumentierbar ohne große Öffi-Offensive

Emmerling: „Ohne Ausbau der Schnellverbindungen ins Umland würde die Citymaut in eine Bestrafung der Einpendler ausarten und wäre unter Bürgermeister Ludwig wohl kaum durchsetzbar.“

Korrektur zu OTS_20180528_OTS0162

Wien (OTS) - Irritiert zeigt sich NEOS Wien Verkehrssprecherin Bettina Emmerling angesichts der Ankündigung von Stadträtin Maria Vassilakou, eine Citymaut ab der Stadtgrenze einführen zu wollen: „Ohne große Öffi-Offensive ist eine Citymaut nicht argumentierbar und würde lediglich in eine Kostenexplosion für die Wiener Arbeitnehmerinnen ausarten. Wenn es ein entsprechendes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln mit Schnellverbindungen ins Umland, guten Intervallen und ausreichend ‚Park & Ride‘- bzw. ‚Bike & Ride‘-Stellplätzen gibt, kann man über eine Citymaut diskutieren. Davon sind wir im Wiener Umland wie auch in den Wiener Außenbezirken jedoch weit entfernt. Deshalb erarbeiten NEOS in den nächsten Monaten gemeinsam mit Bürgern und Expertinnen ein Verkehrskonzept für die sogenannten Flächenbezirke.“

