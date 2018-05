Kris Kristofferson spielt am 15. Juni 2018 Jazz Fest Wien Warm Up

Österreichpremieren in der Wiener Staatsoper - Cee-Lo Green (6. Juli) und Corinne Bailey Rae (7. Juli)

Wien (OTS) - Das JazzFest.Wien startet heuer wieder mit einem Warm Up Konzert am 15. Juni: Hollywood Legende Kris Kristofferson gibt in der Wiener Stadthalle den Auftakt, 10 Tage vor der Kernperiode des JazzFest.Wien vom 15. Juni bis 10. Juli 2018.



In der Folge wird dann wieder Hochkarätiges geboten. An insgesamt 11 Schauplätzen werden beim JazzFest.Wien 2018 insgesamt 60 Konzerte präsentiert. Von heimischen Newcomern, wie Bataclana Quintet, Baldachin Trio oder die JAM Musiclab Band bis zu Österreichpremieren der Superstars in der Wiener Staatsoper - Cee-Lo Green (6. Juli) und Corinne Bailey Rae (7. Juli).



Viel Vergnügen bei den Konzerten wünscht Ihnen das gesamte JazzFest.Wien Team!



Gesamtprogramm und Karten:

www.jazzfest.wien

Ticket Center Hotline: +43-1-408 60 30

