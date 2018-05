Siegi Lindenmayr (SPÖ) ad Wiener Citymaut: Müssen Lösung mit gesamter Ost-Regien anstreben

Hier ist eine enge Abstimmung mit Niederösterreich und Burgenland gefragt

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Idee der Wiener Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou, eine Einpendlerbemautung einzuführen, ist grundsätzlich nicht neu. Sie setzt aber eine enge Abstimmung der ganzen Ost-Region (Wien, Niederösterreich, Burgenland) voraus", so SPÖ-Gemeinderat und Verkehrssprecher Siegi Lindenmayr.



"Hierfür bedarf es allerdings genaueste Erkenntnis über den Ist-Stand des Verkehrsflusses derer, die nach Wien kommen. Pendlerinnen und Pendler fahren schließlich aus guten Gründen ins Wiener Stadtgebiet ein. Wir wollen diese Menschen nicht schröpfen, sondern brauchen eine Lösung mit den Bundesländern, aus denen sie mehrheitlich anreisen", so Lindenmayr. Der Abgeordnete merkt an, dass die SPÖ Wien durchaus gesprächsbereit ist, betont aber: „Ich erinnere daran, dass sich die Parkraumbewirtschaftung als sinnvolle Maßnahme bewährt hat, um stark frequentierte Bezirke nachhaltig zu entlasten.“

