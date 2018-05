Grüne Wien/Maresch: Citymaut schützt Umwelt und Menschen

Maresch: Eine echte Citymaut bringt auch Vorteile für die Wiener Wirtschaft

Wien (OTS) - „Eine Citymaut für Wien bringt eine spürbare Reduktion des Autoverkehrs. Viele, nicht unbedingt notwendige Autofahrten könnten dadurch vermieden bzw. auf den Öffentlichen Verkehr verlagert werden“, begrüßt Rüdiger Maresch, Verkehrssprecher der Grünen Wien den heutigen Vorschlag der Verkehrsstadträtin. Dadurch werden Staus in Wien verringert, der verbleibende Autoverkehr wird flüssiger. Die Wiener Wirtschaftsbetriebe profitieren durch eine Citymaut, indem ihre Staukosten erheblich reduziert werden.



„Eine Citymaut nach dem Vorbild anderer europäischer Metropolen bringt auch eine Reduktion der Lärm- und Schadstoffbelastung, die durch den Verkehr hervorgerufen wird", so Maresch. Gleichzeitig erhöht sie die Sicherheit aller VerkehrsteilnehmerInnen und ermöglicht es, öffentliche Lebensräume, die in der Stadt derzeit für den motorisierten Individualverkehr reserviert sind, auszuweiten. „Nicht zuletzt sind die Einnahmen einer Citymaut wichtig für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, um den PendlerInnen attraktive Alternativen zum Auto anbieten zu können“, so Maresch abschließend.

