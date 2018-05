ORF SPORT + mit Handball-Liga-Austria-Finalspiel HC Fivers WAT Margareten – Alpla HC Hard

Auch am 29. Mai: Abschluss-Pressekonferenz vor dem Fußball-Länderspiel Österreich – Russland

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 29. Mai 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Abschluss-Pressekonferenz vor dem Fußball-Länderspiel Österreich – Russland um 13.30 Uhr und vom spusu-Handball-Liga-Austria-Finalspiel HC Fivers WAT Margareten – Alpla HC Hard um 20.15 Uhr, das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom Gösser Open 2018 um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das FIFA Fußball WM-Magazin um 22.30 Uhr.

Am 30. Mai trifft Österreichs Fußball-Nationalmannschaft in Innsbruck in einem freundschaftlichen Länderspiel auf Russland. In der Abschluss-Pressekonferenz in Wattens stehen ÖFB-Teamchef Franco Foda und sein russischer Kollege Stanislaw Tschertschessow den Medienvertretern Rede und Antwort. Reporter ist Andreas Felber.

Der HC Fivers WAT Margareten entschied das dritte Spiel der „Best of Five“-Finalserie der spusu Handball Liga Austria Samstagabend beim Alpla HC Hard mit 30:23 für sich. Damit erspielten sich die Wiener einen ersten Matchball für das Heimspiel am 29. Mai, führen die Serie mit 2:1 an. Kommentatorin ist Ulrike Schwarz.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 18. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at