Grüne: „Kürzungen auf dem Rücken der Ärmsten sind schäbig – nicht mit uns!“

Bundessprecher und Landes-SozialsprecherInnen erbost über Kürzungen – vor allem Kinder betroffen – Warnung vor Verfassungswidrigkeit

Wien (OTS) - „Wie schwach muss eine Regierung sein, um auf dem Rücken von Kindern Politik zu machen? Diese Pläne der schwarzblauen Bundesregierung gefährden den sozialen Frieden in Österreich und sind der direkte Weg in die Armutsfalle“, reagiert Werner Kogler im Namen aller SozialsprecherInnen der Grünen in den Landtagen auf die aktuell präsentierten massiven Kürzungen bei der Mindestsicherung.

Bedenken melden die Grünen SozialsprecherInnen bezüglich der Verfassungskonformität eines solchen Grundsatzgesetzes an. „So eine Husch-Pfusch-Aktion ohne Rücksicht auf die Bundesverfassung und geltendes Unionsrecht ist ein Eigentor mit Anlauf. Die Bundesregierung hat offenbar aus dem VfGH-Erkenntnis zur niederösterreichischen Mindestsicherung überhaupt nichts gelernt“, kritisieren die Grünen insbesondere die geplante Wartefrist für EU-BürgerInnen und die Ungleichbehandlung von Menschen mit anderer Muttersprache.

„Das wird rechtlich nicht halten. Was übrig bleiben wird, sind Kürzungen bei den Schwächsten. Die Regierung gefährdet die Zukunft von tausenden Kindern. Der christlich-soziale Gedanke in der ÖVP ist damit endgültig tot“, schließt Kogler.

