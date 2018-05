„DIE.NACHT“: Helene Fischer und Wim Wenders bei „Willkommen Österreich“

Außerdem: „Wastecooking“ in Italien und Wiedersehen mit der „Sendung ohne Namen“

Wien (OTS) - Schlager-Star trifft auf Regie-Legende: In einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 29. Mai 2018, um 22.00 Uhr in ORF eins begrüßen Stermann und Grissemann die Gäste Helene Fischer und Wim Wenders im Studio. Zur ORF-Initiative „MUTTER ERDE – Schau, wo dein Essen herkommt!“ führt es David Groß um 23.00 Uhr dann zum „Wastecooking“ nach Italien, wo Verschwendung besonders originell reduziert wird. Und um 23.25 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit der kultigen „Sendung ohne Namen“.

„DIE.NACHT“ am 29. Mai im Überblick

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

2017 ist Schlager-Star Helene Fischer mit neuem Album samt Tournee durchgestartet und steht wieder mit imposanter Show und neuen Liedern auf der Bühne, wo sie neue Maßstäbe setzt. Gleich darauf folgen ein Live-Album und eine Stadion-Tournee im Sommer 2018, womit sie ihren Titel als Europas erfolgreichste Live-Künstlerin unter Beweis stellt. Mit ihrem Können in Gesang, Akrobatik, Moderation und Schauspiel ist Fischer außerdem mit sieben Goldenen Hennen und 17 Echos Rekordhalterin. Sie steht noch immer an der Spitze des deutschen Schlagers und am Dienstag auch auf der Showbühne im „Willkommen Österreich“-Studio.

Sein neuer Dokumentarfilm „Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes“ hat im Mai Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Cannes gefeiert. Der vielfach ausgezeichnete Regisseur Wim Wenders hat mit 21 Jahren seine Laufbahn als Filmemacher begonnen und mit Filmen wie „Paris, Texas“ oder „Der Himmel über Berlin“ Filmgeschichte geschrieben. Seine Dokumentarfilme haben ihm drei Oscarnominierungen eingebracht und 2015 bekam er bei der Berlinale den Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk verliehen. Für seinen neuesten Film hat er mehrere Gespräche mit Papst Franziskus geführt und Einblicke in seine Arbeit und die des Vatikans gesammelt.

„Wastecooking: Italien“ um 23.00 Uhr

In „Bella Italia“ erlebt David Groß mehrfach, dass Kochen und Amore Hand in Hand gehen. David trifft die App-Entwicklerin Gaia und findet mitten in Rom den perfekten Ort für „Wastecooking“: die urbanen Gärten Orti Urbani. Im Süden Italiens erfährt David eine andere Form der Verschwendung, nämlich die der leerstehenden Gebäude und unbestellten Felder. Antworten auf diese Vergeudung geben Mozzarella-Macher von Libera Terra, die ehemalige Grundstücke der Mafia nutzen. In Neapel tritt David dann gegen den Star-Pizzabäcker Gino Sorbillo zu einem Pizza-Duell an: Ob er da nicht den Boden verliert?

„Sendung ohne Namen: Lärm“ um 23.25 Uhr

Warum wurde Rosamunde Pilcher kein HBO-Star? Hatte Marie Curie mehr Affären oder mehr Nobelpreise? Warum wurde die Zarenglocke im Kreml noch nie geläutet? Was hat ein Spaziergang Cäsars durch Athen mit einem Cello zu tun? Diese Themen werden in der „Sendung ohne Namen“ mit 60 bis 80 Dezibel geliefert. Machen sie mal lauter!

