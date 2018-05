NEOS Wien startet Ideenwettbewerb zur Zukunft des Otto-Wagner-Areals

Unter dem Motto „Gestalte deine Stadt!“ ruft NEOS Wien einen Ideenwettbewerb für die Zukunft des Otto-Wagner-Areals aus.

Wien (OTS) - Das Otto-Wagner-Areal in Wien Penzing ist ein weltweit einzigartiges Jugendstiljuwel – durch die Mutlosigkeit und Geringschätzung seitens der rot-grünen Stadtregierung ist es aber in seinem Bestand gefährdet. Der Spitalsbetrieb wird schon in wenigen Jahren abgesiedelt werden und noch immer liegt kein Gesamtkonzept vor, wie das Areal in der Zukunft ganzheitlich genutzt werden soll. Auch die geplante Ansiedelung der Central European University (CEU) wird die offenen Fragen der Nachnutzung und Erhaltung nur zu einem kleinen Teil klären. Die CEU am Areal ist ein erster wichtiger Schritt, den NEOS schon vor rund einem Jahr vorgeschlagen hat. Mit einer monothematischen Nutzung als Universitätsstandort kann das Areal aber nicht erfolgreich belebt werden.

„Das Otto-Wagner-Areal ist so groß wie der 8. Bezirk und ist damit natürlich auch als eigenes großes Stadtentwicklungsgebiet zu behandeln. Es verdient durch seine städtebauliche, künstlerische und historische Bedeutung mutige und zukunftsweisende Visionen auf dem Weg von einem Krankenhaus zu einem lebendigen Stadtteil im Westen Wiens. Der Standort hat das Potential, im Sinne einer universitären, gesundheitlichen, sozialen und touristischen Nutzung für die Zukunft der gesamten Stadt größte Bedeutung zu erlangen“, so NEOS Wien Stadtplanungssprecher Stefan Gara.

NEOS Wien und NEOS Penzing bemühen sich seit Jahren um eine adäquate Weiterentwicklung und sinnvolle Nutzung des Areals im städtebaulichen Sinn von Otto Wagner. „Besonders wichtig ist uns dabei eine umfassende Einbindung der Bevölkerung. Wir haben uns daher dazu entschlossen, einen Ideenwettbewerb zu initiieren, um der Kreativität und den Ideen von Fachleuten und Laien, von der angrenzenden und überregionalen Bevölkerung, von derzeitigen und zukünftigen Nutzer_innen des Areals Raum zu geben. Wir wollen die Visionen aus der Zivilgesellschaft öffentlich würdigen und in den politischen Diskurs um die Zukunft des Otto-Wagner-Areals einbringen. Denn eines ist ganz klar: Dieses wunderbare Areal verdient ein behutsames und nachhaltiges Gesamtkonzept“, erklärt NEOS Penzing Klubobmann Wolfgang Gerold.

2017 hat NEOS Wien bereits ein mögliches Gesamtkonzept für die Nachnutzung des Areals präsentiert. Kern dieses Konzepts ist die gemischte Nutzung als Schul- und Universitätscampus, als Kulturstandort, als Standort für Medizin, Rehab und Therapie, für spezielle Wohnformen und Betriebe wie Start-Ups. „Wie wir auch damals klar festgestellt haben, stellt unser Konzept kein endgültiges dar – es ist vielmehr eine Vision für dieses Jugendstiljuwel. Entscheidend für eine nachhaltige Entwicklung des Areals wird auch ein adäquates Verkehrskonzept sein, für das wir NEOS eine Stadtseilbahn von Ottakring nach Hütteldorf über das OWA vorgeschlagen haben. Das NEOS-Konzept soll Impulse und Denkanstöße für die öffentliche Debatte über die Nachnutzung des Areals liefern. Mit dem von uns initiierten Ideenwettbewerb wollen wir nun auch noch anderen kreativen Ideen und Konzepten zur Zukunft des Areals Möglichkeit zur Entfaltung geben“, so Wolfgang Gerold.

OWA 2030 – Deine Vision fürs Otto-Wagner-Areal

Der Ideenwettbewerb unter dem Titel „OWA 2030 – Deine Vision fürs Otto-Wagner-Areal“ startet mit heute, die offizielle Einreichfrist endet am 15. September 2018. Eine fachkundige Jury unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Bernd Lötsch wird über die Einreichungen beraten und im Herbst/Winter 2018 die besten Ideen und Konzepte prämieren. Die ersten drei Plätze sind jeweils mit 2.500 €, 1.000 € und 500 € dotiert. Die Prämierung der Siegerprojekte findet im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung statt. Eine Ausstellung der Ideen sowie Diskussionen sind dazu ebenfalls geplant.

Details zum Ideenwettbewerb sowie die Möglichkeit zur Einreichung finden sich unter folgendem Link: www.owa2030.wien

