Toto: Dreifachjackpot – 30.000 Euro für den nächsten 13er

Zwei Zwölfer, und ein Wiener tippte beide: 4.600 Euro Gewinn

Wien (OTS) - Zum dritten Mal in Folge gab es am Wochenende keinen Dreizehner, und somit geht es in der nächsten Runde um einen Dreifachjackpot. Im Dreizehner Gewinntopf werden dann rund 30.000 Euro liegen.

Es gab zwei Zwölfer zu je mehr als 2.300 Euro, und beide Gewinne wurden von einem Wiener mit einem Normalschein erzielt. Im zweiten von sieben gespielten Tipps hatte er Spiel 3 (Auswärtssieg von St. Pölten bei Admira) nicht richtig, im dritten Tipp fehlte ihm Spiel 18 (Auswärtssieg des SK Brann bei Rosenborg BK) zum Dreizehner.

In der Torwette gab es weder fünf noch vier richtig getippte Ergebnisse, und damit geht es in den ersten beiden Rängen um einen Jackpot, wobei im ersten Rang bereits rund 45.000 Euro im Topf liegen.

Annahmeschluss für die Toto Runde 22A ist am Dienstag um 17.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 21B:

3fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 20.890,96 – 30.000 Euro warten

2 Zwölfer zu je EUR 2.311,80

15 Elfer zu je EUR 68,40

117 Zehner zu je EUR 17,50

106 5er Bonus zu je EUR 8,00

Der richtige Tipp: 1 X 2 1 X / 1 1 X 1 1 X X 2 1 1 1 1 2

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 44.670,48

Torwette 2. Rang: JP zu EUR 640,80

Torwette 3. Rang: 8 zu je EUR 100,10

Hattrick: JP zu EUR 104.467,05

Torwette-Resultate: +:1 0:0 0:2 2:1 0:0

