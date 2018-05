Vernee führt V2 Pro ein - das fortschrittlichere 5,99'' robuste All-Screen-Handy mit Wasser- und Staubdichtigkeit der Schutzklasse IP68

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der chinesische Smartphone-Hersteller vernee kündigte die Markteinführung seines aktuellen Flaggschiff-Modells des mittleren bis oberen Marktsegmentes an: das V2 Pro mit Wasser- und Staubdichtigkeit der Schutzklasse IP68 und optimalem Schutz gegen Beschädigungen. Das vernee V2 Pro entspricht den neuesten All-Screen-Designtrends und erinnert optisch an das Samsung Galaxy S8 Active.

Vernee setzt eine der fortschrittlichsten Technologien ein, um das Gesamtdesign des Gehäuses für höhere Wasserdichtigkeit zu verbessern, und kombiniert ein All-Screen-Design mit einem robusten Telefon, um das vernee V2 Pro optisch ansprechender und widerstandsfähiger zu gestalten. Das vernee V2 Pro verfügt über einen 5,99'' FHD+ All-Screen mit einem 2160 x 1080 Display. Das 2,5D Corning Gorilla-Glas bietet Kratz- und Sturzfestigkeit und das Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse wurde auf 81,3 % erhöht. Somit kann ab sofort auch ein robustes Telefon breiter und optisch ansprechender gestaltet sein.

Durch das Material von Militärqualität, die ausgezeichnete Versiegelungstechnologie und vollständige Wasserdichtigkeit hat das vernee V2 Pro das Innenleben verbessert und den Test für die internationale Schutzklasse IP68 gegen Eindringen von Wasser bestanden. Es ist bis 1,5 Meter wasserdicht und funktioniert für mindestens 30 Minuten. Die widerstandsfähige Gehäuserückseite mit einzigartigem "Small Dot"-Design bietet Schutz vor Ablagerungen und Rutschfestigkeit. Dank des Mittelgehäuses aus Magnalium mit verdicktem TPU-Material von Militärqualität an den vier Ecken ist das vernee V2 Pro solide und widerstandsfähig. Nach beinahe 2.000 extremen Fall-Tests in sechs Richtungen ist das vernee V2 Pro nachweislich ein robustes Telefon mit 360-Grad-Sturzfestigkeit. Darüber hinaus ist das vernee V2 Pro nur 12 mm dick. Dank des Dual 2.5D Curve-Design liegt das V2 Pro gut in der Hand und ist verglichen mit einem traditionellen robusten Telefon schöner und moderner. Es setzt sich eindeutig von anderen robusten Telefonen ab.

Nachstehend finden Sie weitere Hauptkonfigurationen vom vernee V2 Pro

Helio P23 Octacore 6 GB RAM + 64 GB ROM Speicher 21 MP + 5 MP Dual-Rückkameras 13 MP + 5 MP Dual-Frontkameras Gyroskop und Kompass mit Abstandssensor NFC-Technologie Android 8.1 mit optimiertem VOS-System Herzfrequenzmesser 6200 mAh 9V 2A Schnellladung 6 Mode 28 Band globales Netzwerk GLONASS+GPS Dual-Navigationssystem

