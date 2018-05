Wien-Brigittenau: Messerstich unter Bekannten

Wien (OTS) - Ein 36-Jähriger ließ seinen 32-jährigen Bekannten mehrere Tage in seiner Wohnung in der Stromstraße übernachten. Am 26. Mai 2018 ist es um 08.00 Uhr wegen dieser Wohnsituation zu einem Streit gekommen, wobei der 32-Jährige dem 36-Jährigen mit einem Küchenmesser in den Oberschenkel stach. Es besteht keine Lebensgefahr, der Tatverdächtige wurde festgenommen.

