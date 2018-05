„Unterwegs in Österreich“ ab 28. Mai aus Wien

Start für Publikumsbefragung „ORF FÜR SIE. Was wünschen Sie sich vom ORF?“

Wien (OTS) - Vienna Calling: Ab Montag, dem 28. Mai 2018, macht das mobile „Unterwegs in Österreich“-Studio Station in Wien. Eva Pölzl und Patrick Budgen melden sich werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2, und Nina Kraft begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend.

Montag, 28. Mai: Schwerpunktthema „MUTTER ERDE: So gesund ist Schulessen!“

„Guten Morgen Österreich“ aus Schönbrunn

Es klingt im ersten Moment wie ein neues Abenteuer des weltberühmten Zauberlehrlings: Doch King & Potter ist kein neues Buch, sondern eine junge Band aus Österreich, die ziemlich coole Musik macht. Am Freitag ist ihre neue Single „Blinded by Love“ herausgekommen und am Montag präsentieren sie sie live in „Guten Morgen Österreich“. Und auch der ehemalige Song-Contest-Vertreter Nathan Trent schaut im Studio vorbei und präsentiert seinen neuen Sommersong.

Publikumsbefragung „ORF FÜR SIE. Was wünschen Sie sich vom ORF?“ Am Montag, dem 28. Mai, startet der ORF eine dreiwöchige On- und Off-Air-Aktion, in der die Zuseher/innen und Zuhörer/innen aktiv eingeladen werden, sich zu ihrem ORF zu äußern. Den Startschuss gibt ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz in „Guten Morgen Österreich“. Die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind vielfältig:

Per Telefon unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/55 66 44, schriftlich im Internet über http://der.ORF.at oder während des Aktionszeitraums persönlich im „ORF FÜR SIE“-Bulli an den Standorten des mobilen „Unterwegs in Österreich“-Studios. Weitere Details unter http://presse.ORF.at.

„Daheim in Österreich“ aus Schönbrunn

Eltern und Großeltern kennen das: Kindern gutes und gesundes Essen schmackhaft zu machen ist zwar nicht immer einfach, aber es geht. Wer daheim für seinen Nachwuchs kocht, der weiß, was auf den Tisch kommt. Doch wie sieht das in Kindergärten und Schulen aus? Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat in allen Bundesländern geschaut, wie nachhaltig, regional und bio das Essen in Kindergärten und Schulen ist. Zu Gast ist Sebastian Theissing-Matei von Greenpeace. Ebenfalls live im Studio ist Schlagerstar Monika Martin. Ihr jüngstes Album „Für immer“ ist gerade fertig geworden. Seit 1996 folgt sie ihrer Leidenschaft und lebt und liebt ihre Musik. Warum sie den Titel „Für immer“ gewählt hat und wie viel Persönliches in der neuen CD ist, das verrät sie Nina Kraft.

Dienstag, 29. Mai: Schwerpunktthema „Was dürfen Radfahrer wirklich?“

„Guten Morgen Österreich“ aus Schönbrunn

„Daheim in Österreich“ aus Schönbrunn

Mittwoch, 30. Mai: Schwerpunktthema „Schauen statt helfen – Was tun gegen Gaffer?“

„Guten Morgen Österreich“ aus Schönbrunn

„Daheim in Österreich“ vom Rathausplatz

Donnerstag, 31. Mai: keine Sendung aufgrund des Feiertags Fronleichnam

Freitag, 1. Juni: Schwerpunktthema: „Aids – Unterschätztes Risiko?“

„Guten Morgen Österreich“ vom Rathausplatz

„Daheim in Österreich“ vom Rathausplatz

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

