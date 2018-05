Matthias Strolz: Ein Regierungsprogramm mit deutlich pinkem Anstrich – so kann man „Salzburg bewegen“

Strolz: „Das wirklich Mutige an dieser Koalition sind die Inhalte, nicht bloß die Farbkombination“

Wien (OTS) - NEOS-Vorsitzender Matthias Strolz gratuliert Sepp Schellhorn und dem gesamten Verhandlungsteam zum erfolgreichen Abschluss der Koalitionsgespräche in Salzburg. „Wir werden jetzt zeigen, dass wir nicht nur aus unserer Oppositionsrolle heraus Reformmotor sein können, sondern auch in einer Regierung für Reformen und Lösungen stehen – abseits ideologischer Grabenkämpfe. Sepp Schellhorn hat sich in den Verhandlungsrunden mit voller Energie und Tatkraft eingesetzt und entsprechend deutlich lesbar ist die NEOS-Handschrift in allen Kapiteln des Koalitionsabkommens“, freut sich Matthias Strolz.

Das wirklich Mutige an dieser Koalition sei nicht die Farbkombination, sondern der Inhalt des Regierungsprogramms, das nicht für die Politikerinnen und Politiker geschrieben wurde, sondern für die Salzburgerinnen und Salzburger. „Dass das Schulbuch im Mittelpunkt der Bildungspolitik stehen wird, ist ein großer Schritt für Objektivität und Autonomie im Schulbereich. Auch dass die Parteien bei sich selbst sparen, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin überzeugt davon, dass aufgrund des Drucks von NEOS auch andere Bundesländer dem guten Salzburger Beispiel folgen werden“, freut sich Matthias Strolz. Auch die Erfolge bei den Themen Ausbau der Kinderbetreuung und Transparenz seien beachtlich, so Strolz. Jetzt liege es an den NEOS Mitgliedern, die am Sonntag über die Regierungsbeteiligung entscheiden werden.

„Ich danke Sepp Schellhorn für seinen großartigen Einsatz in Salzburg. Er hat ein hervorragendes Wahlergebnis erzielt und damit den Weg Richtung Regierungsgespräche ermöglicht. Dann hat er ein Programm mitverhandelt, das Salzburg wirklich nach vorne führen wird und drittens mit Andrea Klambauer die Idealbesetzung für das Ressort Familie, Wissenschaft und Wohnen gefunden. Hier hat sich gezeigt, dass es nicht um Sepp Schellhorn geht – sondern um die beste Besetzung für das Ressort und damit für Salzburg. Ich freue mich, dass er sich weiter vom Parlament aus für die vielen Unternehmerinnen und Unternehmer in Salzburg und ganz Österreich einsetzen wird“, so Strolz.

