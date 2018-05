Michael Ludwig: Ein lebenslang Lernender ist Bürgermeister der Stadt Wien

Wien (OTS) - Wir gratulieren unserem Vorstandsvorsitzenden des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen, Dr. Michael Ludwig, sehr herzlich zur gestrigen Wahl zum Bürgermeister der Stadt Wien.

Die Volkshochschule verdankt Michael Ludwig einen unermesslich großen Einsatz für ihre zeitgemäße Weiterentwicklung und die demokratiefördernde Positionierung im Rahmen der Erwachsenenbildung – und das seit vielen Jahren. Mitte der 1980er Jahre trat Michael Ludwig als Kurs- und Projektleiter in die Erwachsenenbildung ein; 1986 war er bereits in leitender pädagogischer Position in der Wiener Volkshochschule Floridsdorf. Anschließend wechselte er in die politische Erwachsenenbildung und leitete die Wiener Landesstelle des Dr.-Karl-Renner-Instituts der Sozialdemokratischen Partei und die Bildungsabteilung der Wiener SPÖ. Der Volkshochschule blieb er als Funktionär jedoch bis heute treu: Er ist Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener VHS und Vorsitzender im Verband Österreichischer Volkshochschulen.

Dem promovierten Politikwissenschaftler war und ist demokratiepolitische und historische Bildung ein wichtiges Anliegen, ebenso die Umweltbildung, zu deren Umsetzung in den Volkshochschulen er mit vielen Veranstaltungen und Konferenzen und mit der Umsetzung der Umweltberatung wesentlich beigetragen hat. Die Digitalisierung ist ihm als Wiener Bürgermeister und als Erwachsenenbildner ein wichtiges Thema. Sie eröffnet neue Chancen und sie ist im Sinne der Menschen und eines gelingenden Lebens bewusst zu gestalten. Beim deutschen Volkshochschul-Tag 2016 in Berlin hat er sich unter anderem für eine gemeinsame deutschsprachige Bildungscloud ausgesprochen um ein grenzüberschreitendes und qualitativ hochwertiges lebensbegleitendes Lernen mit digitaler Unterstützung zu fördern.

Seine politische Karriere führte Ludwig von seinem Heimatbezirk Wien-Floridsdorf in den Bundesrat und in den Wiener Gemeinderat und Landtag. Von März 2009 an war er 8 Jahre lang Stadtrat für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung, und dazwischen auch eineinhalb Jahre lang Vizebürgermeister der Stadt Wien.

Michael Ludwig steht für Bildungsgerechtigkeit und für Bildung als Chance, die er nicht zuletzt auch persönlich umsetzen konnte. Sein Bildungsweg führte ihn über eine Handelsakademie zum Studium der Politikwissenschaft und Geschichte. Bildung ist für Ludwig auch essenziell zur Stärkung der Demokratie, denn die Menschen sollen wissende und selbstbewusste Mitglieder der Gesellschaft sein. Am Rande der Auftaktveranstaltung im Wiener Rathaus zum Gedenkjahr 2018 betonte er gegenüber dem Generalsekretär des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen, Dr. Gerhard Bisovsky, die wichtige demokratiepolitische Aufgabe der Volkshochschule im Rahmen der Erwachsenenbildung und meinte zudem: Mein Herz gehört den Volkshochschulen.

Wir wünschen Michael Ludwig alles Gute und viel Erfolg für seine Tätigkeit als Bürgermeister der Bundeshauptstadt Wien.

Rückfragen & Kontakt:

Verband Österreichischer Volkshochschulen

Dr. Gerhard Bisovsky

Generalsekretär

+43 1 216 42 26 11

gerhard.bisovsky @ vhs.or.at

www.vhs.or.at