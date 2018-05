Preiner: EU-Direktzahlungen begrenzen!

SPÖ-Landwirtschaftssprecher will kleinere und mittlere bäuerliche Betriebe verstärkt und nachhaltig fördern

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Sprecher für Landwirtschaft und den ländlichen Raum, Erwin Preiner, sieht die von SPÖ-Chef Christian Kern in Brüssel geforderten Einsparungen bei der Flächenförderung der Säule 1 für Agrarkonzerne in der EU-Landwirtschaft als „den richtigen Weg für die bäuerlichen Klein- und Familienbetriebe!“ Der SPÖ-Landwirtschaftssprecher unterstützt die Forderung Kerns, die Fördermittel für Agrarkonzerne einzuschränken und verstärkt kleinere und mittlere bäuerliche Familienbetriebe zu fördern. ****

„Eine Deckelung der Direktzahlungen in der Säule 1 mit 25.000 Euro ist ein wichtiger Schritt, um für Umverteilung zu sorgen“, so Preiner. Der Vorschlag der EU-Kommission eine solche Deckelung erst bei 60.000 Euro vorzusehen, reiche nicht aus. „Weg von den Agrarkonzernen, hin zu den kleinen und mittleren Familienbetrieben muss die Devise sein“, so Preiner abschließend. (Schluss) mr/rm/mp

