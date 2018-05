VKI Testsieg von KTM in der Kategorie E-Trekkingbikes

12 verschiedene E-Trekkingräder wurden vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) getestet, das KTM Macina Fun 9 P5I belegte den 1. Platz.

Mattighofen (OTS) - Mit 76 von 100 möglichen Punkten wurde die Bestnote „Sehr Gut“ nur knapp verpasst.

Das Macina Fun überzeugte bei der Ausfahrt und brillierte im Testlabor. Das Fazit der Tester beschreibt das E-Trekkingbike aus dem Hause KTM als „sehr ausgeglichen und mit breitem Lenker und ergonomischen Griffen ausgestattet“. Dies begünstigt eine ausgeglichene Sitzposition sowie Fahrverhalten und ein sicheres Fahrgefühl. Die Motorunterstützung wird als „kräftig und gut abgestuft“ eingestuft, was dem antriebstarken BOSCH Performance Motor, mit bis zu 63 Nm Unterstützung, zu verdanken ist. Das Macina Fun 9 P5I ist mit einer gefederten Sattelstütze, dem 500 Wh Powerpack Akku, hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano und einer Federgabel der Firma Suntour ausgestattet. Das Rahmendesign stammt aus der Zentrale im Oberösterreichischen Mattighofen. Bei der Verarbeitung des Rahmens kommen Techniken wie Gravity Casting und Hydroforming zum Einsatz, um Akku und Motor formschön in den Rahmen zu integrieren.

Bereits seit 1964 werden am Standort Mattighofen Fahrräder produziert. Im Geschäftsjahr 2018 werden 200.000 Fahrräder produziert, wobei es sich bereits bei jedem zweiten um ein E-Bike handelt. Somit zählt KTM Fahrrad zu den Themen- und Innovationsführern der Branche. „50 % des Umsatzes erzielen wir mit Produkten die es vor drei Jahren noch nicht gab, 30 % des Umsatzes mit Produkten, die es vor 1 Jahr noch nicht gab“ so Stefan Limbrunner, Geschäftsführer von KTM Fahrrad GmbH. „Der Testsieg belegt die erfolgreiche Philosophie von KTM Fahrrad: solide Qualität, ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis, hohe Montage-Qualität und ein gutes Fahrgefühl – und alles: Made in Austria.“

Erhältlich ist das Macina Fun als Herren-Diamant, Damen-Trapez und Unisex-Tiefeinstieg. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2799 Euro.

