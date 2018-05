Die Woche vom 28.- 31. Mai im Europäischen Parlament: PLENARTAGUNG

Schwerpunkte der Plenartagung

Wien (OTS) - Nächste Woche geht es unter anderem um folgende Themen:

Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel ist der sechste in einer Reihe von EU-Staats- und Regierungschefs, der am Mittwochvormittag mit den Abgeordneten und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker über die Zukunft Europas debattiert.

Mit einem Gesetzentwurf, der am Dienstag diskutiert und am Mittwoch verabschiedet werden soll, will die EU Umwelt- und Sozialdumping wirksamer bekämpfen.

Das Parlament wird am Dienstag darüber debattieren, wie das Vertrauen in den Schengen-Raum gestärkt werden kann. Eine Resolution dazu wird am Mittwoch verabschiedet.

Debatte und Abstimmung über den Standpunkt des Parlaments zum Vorschlag der EU-Kommission für den nächsten langfristigen EU-Haushalt (2021-2027).

Pläne für eine intelligentere, einfachere, nachhaltigere, aber auch gut finanzierte und wirklich gemeinsame EU-Agrarpolitik nach 2020 stehen am Montag zur Debatte und am Mittwoch zur Abstimmung.

Arbeitnehmer, die zeitweise in ein anderes EU-Land entsandt werden, erhalten von nun an gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Der Gesetzentwurf soll am Dienstag angenommen werden.

Alpha Condé, Präsident der Republik Guinea, wird am Dienstag um 12.00 Uhr in einer feierlichen Sitzung im Straßburger Plenarsaal zu den Abgeordneten sprechen.

Der scheidende kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos wird am Mittwochmittag in einer feierlichen Sitzung eine Rede vor den Abgeordneten halten.

Die Praxis der Gewährung der Staatsbürgerschaft oder des Aufenthaltsrechts durch einige EU-Länder als Gegenleistung für Investitionen („goldenes Visum“) steht am Mittwoch zur Debatte.

Zur Verhinderung von illegalen Manipulationen am Kilometerstand von Gebrauchtwagen sind EU-weite Maßnahmen notwendig, so die Abgeordneten in ihren Empfehlungen, die am Donnerstag zur Abstimmung stehen.

Das Parlament wird am Dienstag über einen mehrjährigen Fischereiplan zur Bekämpfung von Überfischung und für mehr Schutz für Fischereigemeinden abstimmen.



