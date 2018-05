BMDW: Weiterbildungs-Staatspreis „KNEWLEDGE“ 2018 verliehen

Brau Union Österreich AG, evon GmbH und Pohl Metall GmbH für herausragendes innerbetriebliches Human Resources Development ausgezeichnet

Wien (OTS/BMDW) - Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) hat am Donnerstagabend in Wien den 8. Staatspreis KNEWLEDGE 2018 für vorbildliches Human Resource Development verliehen. Preisträger in den drei an der Betriebsgröße orientierten Kategorien sind die Pohl Metall GmbH in Ötztal-Bahnhof, Tirol (bis 25 Mitarbeiter/-innen), die evon GmbH in Gleisdorf, Steiermark (25 bis 250 Mitarbeiter/-innen) sowie die Brau Union Österreich AG mit Sitz in Linz, Oberösterreich (über 250 Mitarbeiter/-innen).

Der Staatspreis KNEWLEDGE wurde aus den englischen Wörtern "knowledge" – Wissen und "new" - neu kreiert und steht für ständige Wissenserneuerung. Mit seiner Verleihung soll die Bedeutung des lebenslangen Lernens als Wettbewerbsfaktor in der heutigen Wissensgesellschaft hervorgehoben und Unternehmen ausgezeichnet werden, die lebensbegleitendes Lernen im beruflichen Kontext aktiv fördern.

Gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung und den rasanten Veränderungen in unserem Arbeitsumfeld ist eine exzellente Personal-und Organisationsentwicklung notwendig, um am Markt zu bestehen. Kompetente und ihren Qualifikationen entsprechend eingesetzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entscheidend um sich im Wettbewerb erfolgreichen von der Konkurrenz abzuheben und rücken so erfolgreiches HR-Management in das Rampenlicht.

Staatspreis-Nominierungen und Sonderpreis

Aus 49 eingereichten Projekten hat eine Experten-Jury insgesamt 12 Finalisten ermittelt, die vor Ort besucht wurden. Neben den drei Staatspreisträgern selbst sind folgende Unternehmen als "für den Staatspreis nominiert" ausgezeichnet worden:

Dockner Ges.m.b.H., Kuffern (bis 25 Mitarbeiter/-innen)

Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H., Lauterach (über 250 Mitarbeiter/-innen)

Resch&Frisch, Wels (über 250 Mitarbeiter/-innen)

Einen Sonderpreis erhielt die Wirtschaftsagentur Wien für deren besonders erfolgreiche Reorganisation unter der Dachmarke „Wirtschaftsagentur“.

Jurypreis KnewLEDGE_beyond limits

Der Jurypreis unter dem Motto "KNEWLEDGE_beyond limits" wurde diesmal der KABEG Gailtal-Klinik/LKH Laas für die Initiative „Kinaesthetics“ zuerkannt. Mit diesem Preis sollen besonderes Engagement und innovative Ansätze im Bereich Human Resources ausgezeichnet werden, die nicht in das Ausschreibungsschema passen und dennoch begeistern konnten.

