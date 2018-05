Kärntner Schiffwerft JetMarine nach Vollbrand wieder in Betrieb

Nach dem verheerenden Brand am 12. Mai 2018, bei dem die Produktionshalle völlig vernichtet wurde, konnte der Betrieb inzwischen wieder aufgenommen werden.

Ferlach/Strau (OTS) - „Es war ein Schock, als ich den Anruf erhielt, dass unsere nagelneue Produktionshalle in Flammen steht!“, so Geschäftsführer Wolfgang Jaritz, der zu diesem Zeitpunkt zu Wartungsarbeiten in Italien war. Dank vieler fleißiger Hände, aber insbesondere durch den unermüdlichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde bereits die erste Kundenreparatur durchgeführt und das Boot an den Kunden übergeben. Unbeschädigt blieben ebenso die ca. 70 im Lager befindlichen Kundenboote, die planmäßig ausgeliefert werden.

Brandursache endgültig geklärt – keine Gefahr für Kundenboote!

Was anfangs vermutet wurde, haben Experten nun bestätigt. Das Bundeskriminalamt hat festgestellt, dass ein im Schauraum eingesetztes „Zusatz-Erhaltungsladegerät“ mit geringer Leistung den Brand ausgelöst hat. Fest steht jedenfalls, dass die von JetMarine verwendeten Lithium-Bootssysteme sicher sind und für eine evtl. Kunden-Rückholaktion kein Anlass besteht. Wolfgang Jaritz: „Da im betroffenen Boot ausschließlich „energiesichere Lithiumtechnologie“ von JetMarine verwendet wurde, kam es zu keinerlei Explosionen, die Batterien sind zum Teil sogar unversehrt geblieben, was bei herkömmlichen Blei-Säure-Batterien nicht möglich gewesen wäre. Jaritz: „Wir sind sehr froh, dass unsere Technologien sicher sind, bei Zusatzgeräten ist aber immer Vorsicht geboten!“

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Jaritz

JetMarine Schiffswerft GmbH

Gewerbepark-Draubogen 11, 9162 Strau

Mobil: 0664 213 96 57