Michael Ludwig – ein Bürgermeister mit großem Verständnis für alle Wienerinnen und Wiener

SPÖ-Klubvorsitzender Christian Oxonitsch ist von einer erfolgreichen Ära des neuen Stadtoberhaupts überzeugt

Wien (OTS/SPW-K) - „Mit Michael Ludwig wurde heute eine besondere Wiener Persönlichkeit zum Wiener Bürgermeister gewählt“, sagt Wiens SPÖ-Klubvorsitzender Christian Oxonitsch. Michael Ludwig, ehemaliger Floridsdorfer Kommunalpolitiker mit einem Vierteljahrhundert Erfahrung, ist ein ausgewiesener Bildungspolitiker mit Weitblick.

Geboren und aufgewachsen in Wien – zunächst in der Innenstadt, dann im Gemeindebau in Floridsdorf – kennt Michael Ludwig diese Stadt in all ihrer Vielfalt. „Politik lag ihm schon in seiner Jugend im Blut. Der ehemalige Bezirksrat, Bundesrat und Gemeinderat hat zuletzt als Stadtrat für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung vielerlei Initiativen gesetzt, die den Wienerinnen und Wienern besonders wichtig waren“, spricht Oxonitsch etwa die Wiedereinführung eines Hausbesorgers in Wiens Gemeindebauten an. „Auch die Entwicklung des SMART-Wohnbauprogrammes sowie Maßnahmen zur Stärkung der Gemeinschaft im Wohnumfeld sind Innovationen Ludwigs.“

Michael Ludwigs besondere Leidenschaft gilt der Erwachsenen- und Volksbildung. Denn er weiß: Informations- und Medienarbeit ist in der Politik wichtig, aber nicht alles. Zur Stärkung der Demokratie gehört auch, die Menschen zu bilden und sie zu wissenden und selbstbewussten Mitgliedern der Gesellschaft zu machen.

Zwtl.: Ein Bürgermeister, der den edlen Grundwerten der Sozialdemokratie alle Ehre macht =

Die Wiener SPÖ hat Michael Ludwig im Jänner zum neuen Landesparteivorsitzenden und damit auch zum Kandidaten für die Nachfolge von Bürgermeister Michael Häupl gewählt. „Wir sind überzeugt, dass Michael Ludwig nicht nur in der Wiener SPÖ, sondern auch in der Wiener Bevölkerung eine breite Zustimmung findet. Nicht zuletzt, weil er an den Menschen interessiert ist, weil er zuhört und weil er Lösungen für Probleme sucht“, ist Oxonitsch sicher.

Oxonitsch ist überzeugt, dass Michael Ludwig ein hervorragender Wiener Bürgermeister sein wird: „Er wird Politik machen, die an den edlen Grundwerten der Sozialdemokratie orientiert ist. „Es sind Grundwerte, die gut für die Menschen und unsere Stadt sind.“

Damit ist erneut ein Sozialdemokrat an der Spitze der Stadt Wien. Michael Ludwig setzt eine Tradition fort, die über ein Jahrhundert andauert. „Das ist ein eindrucksvoller Beweis des Vertrauens durch die Wiener Bevölkerung“, betont der SPÖ-Klubobmann. Für Oxonitsch ist klar: Es ist kein Zufall, wie das Leben in Wien funktioniert. Wahlen, die Politik und die Gesellschaft bestimmen es mit. So macht es sehr wohl einen großen Unterschied, ob man Wohnungssuchende einem teuren privaten Wohnungsmarkt überlässt, oder mit sozial geförderten Wohnbau für leistbare Mieten sorgt. „Michael Ludwig hat als Stadtrat in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass das öffentlich geförderte Wohnungsangebot attraktiv für die Wienerinnen und Wiener blieb. Er sagte den Spekulanten und den Wucherpreisen mit Erfolg den Kampf an.“

Zwtl.: Wienerinnen und Wiener wissen, was sie von der SPÖ erwarten können =

Oxonitsch hat keine Zweifel, dass die Zukunft der Stadt mit der heutigen Wahl Michael Ludwigs zum Bürgermeister eine gute sein wird. „Er steht für öffentliche Investitionen in die Ausbildung, Forschung und Entwicklung. Damit werden nachhaltig Arbeitsplätze geschaffen. Die SPÖ hat sich seit jeher für die Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand eingesetzt. Das wird sich auch unter Bürgermeister Michael Ludwig nicht ändern. Wasser, Energie, Abfallentsorgung, Krankenhäuser, Busse und U-Bahnen werden nicht privaten Geschäftemachern überlassen. Ludwig steht für leistbare öffentliche Dienstleistungen für alle Menschen in Wien.“

Der Unterschied für die Wienerinnen und Wiener in ihrer lebenswertesten Stadt der Welt ist die SPÖ. „Denn die Menschen wissen, dass sie nichts von Parteien erwarten können, die gegen Schwächere hetzen“, stellt Oxonitsch klar. „Sie können nichts von Parteien erwarten, die das Recht des Stärkeren gelten lassen. Sie können nichts von Parteien erwarten, die Reiche noch reicher machen und Arme noch ärmer. Es macht einen gewaltigen Unterschied, wer diese Stadt regiert. Die SPÖ hingegen steht für Chancengleichheit. Sie steht für Hilfe, Freiheit und Sicherheit. Sie regiert mit Augenmaß und lenkt erfolgreich die Geschicke der Stadt. Das gilt für die Wiener Sozialdemokratie und in besonderem Maße auch für den neuen Wiener Bürgermeister, Michael Ludwig.“

