Chorherr/Kubik: Neuorganisation der Abteilung für Stadtteilplanung und Flächennutzung MA21

Ab 1. 10. zwei Kompetenzbereiche Innen-Südwest und Nordost

Wien (OTS) - In der Sitzung des Gemeinderates am 24. Mai 2018 wird der Antrag eingebracht, die Abteilung für Stadtteilplanung und Flächennutzung MA21 in die Kompetenzbereiche „Innen Südwest“ und „Nordost“ zu teilen. Die MA 21 ist verantwortlich für die städtebaulichen Planungen und Grundlagen. Im Mittelpunkt stehen dabei hohe städtebauliche Qualität der Flächenwidmung und die intensive Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in den Planungsprozess, nicht zuletzt durch die ausgezeichnete und wertvolle Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MA 21.

Damit diese Anforderungen in Zukunft noch umfassender erfüllt werden können, werden ab 1.10.2018 zwei Kompetenzbereiche zuständig sein. Damit kann noch besser auf die lokale Stadtteilplanung und die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger eingegangen werden. Auf Grund der Pensionierung des bisherigen Leiters und des Wechsels des interimistischen Leiters in die Geschäftsführung des Wohnfonds werden die beiden offenen Leitungspositionen ausgeschrieben.

