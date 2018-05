„VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ am 25. Mai in ORF 2

Wien (OTS) - Kampf ums Kind und vom Hilfskellner zum Millionär – das sind die Geschichten von Vera Russwurms Gästen am Freitag, dem 25. Mai 2018, um 21.20 Uhr in ORF 2. In einer neuen Ausgabe des Talkformats „VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ erzählt Therapeutin Dr. Alexandra Gusetti über ihren Kampf um ein gemeinsames Leben mit ihrer Tochter, und Carsten K. Rath berichtet über seinen Aufstieg vom Hilfskellner zum Millionär.

Der Ex-Ehemann der Linzer Therapeutin Alexandra Gusetti bekam ihre gemeinsame Tochter zugesprochen, und Alexandra musste sieben Jahre warten, bis sie ihr Kind wieder zu sich holen konnte. Jahrzehnte später entschuldigte sich die Gattin ihres Exmannes, die das Kind aufgezogen hatte, aufrichtig bei ihr und die beiden Frauen fanden zueinander, auch so etwas findet in den besten Familien statt. Bei Vera sprechen die Mutter und die mittlerweile erwachsene Tochter über ihr bewegtes Leben.

Carsten K. Rath hat als Hilfskellner im Schwarzwald angefangen und konnte Jahre später ein Luxus-Hotelimperium sein Eigen nennen. Sein Credo hat vier Ms: „Man muss Menschen mögen.“ Der Topmanager erzählt bei Vera über seine erfolgreiche Lebensphilosophie und interessante Begegnungen.

