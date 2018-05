Symposium: Baukostenoptimierung als Gebot der Stunde

Leistbares Wohnen als Wunschvorstellung

Wien (OTS) - Dass leistbares Wohnen immer weiter in die Ferne rückt, liegt nicht nur an den steigenden Grundstückspreisen, sondern auch an stetig steigenden Baukosten. Daran werden auch Regulative wie Mietzinsbildung oder angedachte Parifizierungsverbote nichts ändern. Um zumindest die Baukosten in den Griff zu bekommen und auf Eis gelegte Projekte aus den Schubladen zu holen, zeigt ARCHINOA anlässlich des bevorstehenden Symposiums Baukostenoptimierung am 11.06.2018 im Palais Coburg Wege auf, kurzfristig entstandene Baupreis-Steigerungen von teilweise über 30 % abfedern zu können.

Das Dilemma ortet Architekt Kaiser, Geschäftsführer der ARCHINOA ZT GMBH, sowohl in Informationsdefiziten als auch ungeklärten Haftungsfragen. Geringere Baupreise bei steigender Wirtschaftskonjunktur sind nur möglich, wenn der Anbieterkreis für die Bauträger erweitert wird.

Das Symposium widmet sich dieser Herausforderung und beantwortet offene Fragen durch ein hochkarätiges Team aus den Bereichen Bau und Recht. Erkenntnisse aus der Gerichtspraxis, kombiniert mit geplanten Lösungsansätzen. Antworten zu Haftungsfragen und Baupreisgarantie. HR Dr. Bydlinski vom OGH, wird vertragsrechtliche Fragen in Ansehung allfälliger Sittenwidrigkeit analysieren und kommentieren.

Symposium Baukostenoptimierung

Datum: 11.06.2018, 15:30 Uhr

Ort: Palais Coburg

Coburgbastei 4, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.archinoa.com/events

Rückfragen & Kontakt:

ARCHINOA ZT GMBH

DI Johann Kaiser, office @ archinoa.at, T +43 1 9971848-0, www.archinoa.com