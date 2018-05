ASFINAG Verkehrsausblick: Hohes Verkehrsaufkommen durch Urlauberverkehr

Lkw-Blockabfertigungen in Tirol; Freundschaftsspiel Österreich gegen Russland in Innsbruck

Wien (OTS) - Das kommende Mai-Wochenende, das verlängerte Wochenende mit dem Feiertag Fronleichnam und die langen Pfingstferien in einigen deutschen Bundesländern (bis 3. Juni) werden zu einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen in Richtung Süden führen. „Eine Fahrt bereits zeitig in der Früh oder erst gegen Abend kann dabei helfen, ohne Stau-Stress ans Urlaubziel zu kommen“, weiß ASFINAG Verkehrsexperte Christian Ebner. Die klassischen Hotspots dieses Wochenende und dann vor allem am kommenden Mittwoch, den 30. Mai sind A 8 Innkreis Autobahn, A 10 Tauern Autobahn, A 9 Pyhrn Autobahn und über den Brenner (A 12 Inntal und A 13 Brenner Autobahn). Auf der West-Ost Strecke, speziell der A 1 West Autobahn, A 4 Ost Autobahn sowie auf der A 21 Wiener Außenring Autobahn und der S 1 Außenring Schnellstraße, Richtung Ungarn ist ebenfalls mit Reiseverkehr zu rechnen.

Drei geplante Lkw-Blockabfertigungen in Tirol

Auf der A 12 Inntal Autobahn wird es an weiteren drei Tagen (28. Mai, 29. Mai und 30. Mai) eine Blockabfertigung für einreisende Lkw (300 Lkw pro Stunde) im Bereich Grenze Kufstein/Kiefersfelden geben. Mit Verzögerungen für Schwerfahrzeuge ist zu rechnen.

Iron Man in St. Pölten und ÖFB Freundschaftsspiel in Innsbruck

Am kommenden Sonntag findet in St. Pölten der Iron Man statt – zwischen 7 Uhr früh und 14 Uhr kann es dadurch zu Behinderungen kommen, Richtung Krems wird die S 33 zwischen St. Pölten Nord und Traismauer Nord von 7 bis 10.30 Uhr gesperrt. Am Mittwoch, den 30. Mai spielt im Tivoli Stadion in Innsbruck Österreich gegen Russland. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Bei der An- und Abreise kann es auf der A 12 im Bereich Innsbruck zu Verzögerungen kommen.

Baustellen

Im Zuge der Errichtung der Lärmschutzgalerie im Knoten Prater – A 4 Ost Autobahn / A 23 Südosttangente – wird von Freitag, 25. Mai 22 Uhr, bis Sonntag, 27. Mai 7 Uhr früh die Auffahrt auf die A 4 Ost Autobahn von der Stadionbrücke kommend gesperrt. Auf die A 4 Richtung Flughafen kann von der Lände kommend aufgefahren werden.

Rückfragen & Kontakt:

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Alexandra Vucsina-Valla

Pressesprecherin für Wien, NÖ und Burgenland

Mobil: +43 664-60108 17825

alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at

www.asfinag.at