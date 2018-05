AVISO: Einladung zur Pressekonferenz “Generation Rauchfrei” - Es liegt an dir!

Pressekonferenz am Mittwoch, 30.05.2018, 11:00 Uhr im Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien

Am 31. Mai findet der Weltnichtrauchertag statt. In Österreich sterben jährlich 14.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Wir sind europaweit Schlusslicht, wenn es um den Nichtraucher_innenschutz geht. Dies führt unter anderem jedes Jahr zu 1.029 Todesfällen aufgrund des Passivrauchens.

Generation Rauchfrei ist eine Initiative, die aus einer Kooperation von der Austrian Medical Students' Association (AMSA) und dem Akademischen Fachverein Österreichischer Pharmazeut_innen (AFÖP) entstanden ist. Wir sind junge Menschen, denen der Nichtraucher_innenschutz am Herzen liegt und die sich für eine rauchfreie Gastronomie einsetzen.

591.146 österreichische Staatsbürger_innen haben bereits das “Don’t Smoke” Volksbegehren unterschrieben. Unser Ziel ist es als junge, dynamische Bewegung unseren Beitrag zur Erreichung von mindestens 900.000 Unterschriften zu leisten, und mit evidenzbasierten Fakten die Vorteile einer rauchfreien Gastronomie aufzuzeigen. Wir wollen sowohl online über soziale Medien und digitale Vernetzung als auch auf der Straße und durch persönlichen Kontakt die Gesellschaft erreichen. Wir bieten allen, die unser Anliegen teilen, eine Plattform, sich in unserer Kampagne zu engagieren und aktiv mitzuhelfen.

