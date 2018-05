SP-Kubik zu BVwG-Urteil: Lobautunnel bringt Lückenschluss für Wiener Straßennetz

Schafft Impuls für Wirtschaft und Erleichterung im Alltag

Wien (OTS/SPW-K) - Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat heute „grünes Licht“ für den Bau des Lobautunnels unter „neuen Auflagen zur Sicherstellung des Schutzes vor Überschreitung von Umweltqualitätsnormen“. "Das positive Urteil des Bundesverwaltungsgerichts für den Bau des Lobautunnels ist gut für die Donaustadt und gut für Wien. Es geht darum, einen Verkehrkollaps in der Donaustadt zu verhindern. Mit dem Lobautunnel schaffen wir den Lückenschluss im Wiener Straßennetz. Dadurch setzen wir nicht nur Impulse für die Wirtschaft, sondern erleichtern auch zahlreichen Wienerinnen und Wienern den Alltag“, sagt Kubik, Verkehrssprecher der SPÖ Wien.

Zwtl.: Lobautunnel sichert 20.000 Arbeitsplätze in Wien =

Die Studie, die Ende Jänner dieses Jahres von ExpertInnen aus dem Verkehrsressort präsentiert wurde, kommt zu dem Schluss, dass die 20.000 Arbeitsplätze, die in der Seestadt Aspern vorgesehen sind, ohne Lobautunnel nicht erreicht werden können. „Mit dem Lobautunnel sichern wir 20.000 Arbeitsplätze. Das sind 20.000 starke Argumente“, so Kubik. Hinzukommen tausende kurzfristige Arbeitsplätze während der Bauphase, immerhin will die ASFINAG 1,9 Milliarden Euro in den Bau investieren.

Zwtl.: Lobautunnel entlastet Südosttangente, entlastet Prater =

Schließlich bringt der Lobautunnel auch eine Entlastung der Südosttangente, die über den Wiener Prater führt. „Der Prater ist das Naherholungsgebiet für hunderttausende Wienerinnen und Wiener. Durch den Lobautunnel würde man den Verkehr auf der Südosttangente um rund ein Drittel reduzieren und die Umwelt im Prater schützen“, sagt Kubik, der auch Bezirksparteivorsitzender in der Leopoldstadt ist.

