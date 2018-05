VPNÖ-Lobner: Lobau-Tunnel verbindet und entlastet NÖ und Wien

Bau bzw. Ausbau von S1 und S8 müssen jetzt rasch folgen

St. Pölten (OTS/NÖI) - „Wir in der Region kämpfen seit mittlerweile über 10 Jahren für die Lobau-Querung, entsprechend groß ist die Freude anlässlich der heutigen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes – klar ist, dass es jetzt zu keinen weiteren Verzögerungen mehr kommen darf. Der Lobau-Tunnel bringt eine unglaubliche Erleichterung für die Verkehrsströme in der Region und mehrere zehntausend Pendler am Tag. Der Lobau-Tunnel ist eine wichtige Grundlage und Voraussetzung um den Ring um Wien weiter zu schließen, bzw. NÖ und Wien besser zu verbinden und die Region Marchfeld nachhaltig zu entlasten – immerhin eine der am schnellsten wachsenden Regionen Europas. Der Bau bzw. Ausbau von S1 und S8 müssen jetzt rasch folgen“, so LAbg. Rene Lobner zur heutigen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts.

