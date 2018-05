Hankes Wechsel in die Politik bringt auch Neues für Wien Holding

Wien (OTS/RK) - Die Bestellung von Komm.-Rat Peter Hanke zum neuen Stadtrat für Wirtschaft, Finanzen und Internationales führt auch zu organisatorischen Änderungen an der Spitze der Wien Holding.

Hanke war bisher Geschäftsführer der Wien Holding. Wien Holding-intern zeichnete Hanke für das Finanz- und Beteiligungscontrolling, das Rechnungswesen, den Bereich Corporate Communications und das Projektmanagement sowie für die Unternehmen in den Geschäftsfeldern Kultur und Logistik verantwortlich.

Hankes Wien Holding-Position wird Anfang Juni 2018 nach dem Bundesstellenbesetzungs¬gesetz neu ausgeschrieben. Die Entscheidung, wer Hankes Nachfolge als GeschäftsführerIn in der Wien Holding antritt, wird voraussichtlich im August 2018 vorliegen.

In der Zwischenzeit wird Prok.in Mag.a Doris Rechberg-Missbichler Hankes Agenden als interimistische Geschäftsführerin der Wien Holding übernehmen. Rechberg-Missbichler arbeitet seit dem Jahr 2002 in der Wien Holding. Sie startete ihre Karriere im Unternehmen als Projektmanagerin. Seit dem Jahr 2009 ist Rechberg-Missbichler als Prokuristin im betriebswirtschaftlichen Geschäftsbereich der Wien Holding tätig. Sie wird die Wien Holding in dieser Zwischenphase gemeinsam mit Dipl.-Ing.in Sigrid Oblak leiten.

Ebenfalls ausgeschrieben wird mit Anfang Juni auch die Position von Dipl.-Ing.in Sigrid Oblak, die als Geschäftsführerin Wien Holding-intern für die Bereiche Personal, Recht, Immobilienstrategie, IT-Strategie, allgemeine Verwaltung, Fuhrpark und Beschaffung sowie für die Wien Holding-Unternehmen in den Geschäftsfeldern Immobilien und Medien verantwortlich zeichnet. Grund für die Ausschreibung dieser Geschäftsführungsposition ist, dass Oblaks Vertrag mit Anfang 2019 ausläuft. Auch diese Ausschreibung erfolgt gemäß Bundesstellenbesetzungsgesetz.

