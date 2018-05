Mailath zu Schafhausen: „Internationaler Kulturmanager mit Gestaltungswillen“

Wien (OTS) - „Nicolaus Schafhausen hat die Kunsthalle Wien an der Schnittstelle von zeitgenössischer Kunst, Wissenschaft und Politik positioniert und die Internationalisierung des Hauses weiter vorangetrieben“, reagiert Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny auf den vorzeitigen Rücktritt des Kunsthallendirektors, der seine Absicht in einem gemeinsamen Gespräch mit ihm und der designierten Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler mitteilte. „Die Kunsthalle ist heute ein offener Ort, der mit Ausstellungen, diskursiven und performativen Programmen sowie zukunftsweisenden Formaten relevante gesellschaftspolitische Fragestellungen aufgreift. Nicolaus Schafhausen hat als internationaler Kulturmanager mit Veränderungs-und Gestaltungswillen das Haus weit geöffnet, politische Themen in den Mittelpunkt gerückt und den Fokus auf Vermittlungsarbeit und Kommunikation gerichtet“, so Mailath über die sechsjährige Direktionszeit Schafhausens. „Sein Wunsch nach beruflicher Veränderung ist jedoch zu respektieren, dafür wünsche ich ihm alles Gute“, schließt Mailath.

Nicolaus Schafhausen wird der Kunsthalle Wien bis Ende März 2019 vorstehen; das Programm ist bis Ende 2019 kuratiert.

