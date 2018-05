„Eco“ über teuren Sprit und wie LED eine Branche verändert

Am 24. Mai um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 24. Mai 2018, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Teurer Sprit: Warum die Preise steigen

Seit Monaten klettert der Ölpreis wieder in die Höhe. Analysten sehen die kritische 100-Dollar-pro-Fass-Grenze bald erreicht. Die Gründe sind international: Turbulenzen im Förderland Venezuela und Unsicherheiten in der Beziehung zwischen den USA und dem Iran. Der Anstieg des Ölpreises kommt für die Weltwirtschaft zu einem schlechten Zeitpunkt. Zum ersten Mal seit der Finanzmarktkrise freut man sich überall in der Welt über die gute Konjunktur. Diese wird jetzt aber durch den erhöhten Ölpreis bedroht. „Eco“ berichtet über die Hintergründe des Ölpreisanstiegs und was das für Wirtschaft und Konsumenten bedeutet. Bericht: Hans Wu, Emanuel Liedl.

Kampf ums Überleben: Wie die Landwirtschaft zukunftsfit wird

Jeden Tag sperren sechs Bauernhöfe zu. Allein in den vergangenen 50 Jahren hat sich die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe in Österreich mehr als halbiert. Der Grund: Viele Kleinbauern können mit dem globalen Wettbewerb nicht mithalten, die Betriebe werden unrentabel. Nur: Was ist zu tun, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben? „Eco“ hat mit Landwirten über die Auswege aus der Krise gesprochen. Die Lösungsansätze sind unterschiedlich, alle haben aber eines gemeinsam: Ohne Spezialisierung geht heute nichts mehr. Bericht: Lisa Lind.

Licht und Schatten: LED verändert eine Branche

Die LED-Technologie hat das Geschäft mit dem Licht auf den Kopf gestellt. Heimische Lichthersteller, wie zum Beispiel die Vorarlberger Firma Zumtobel, müssen sich wegen der LED-Technologie neu positionieren. Während man früher mit der traditionellen Glühbirne gut verdient hat, ist bei der LED die Billigkonkurrenz aus Asien groß. Verdienen kann man nur noch, wenn man innovative Leuchten anbieten kann. LED bringt aber auch neue Chancen für heimische Firmen, die völlig neue Wege gehen. Bericht: Johannes Ruprecht.

